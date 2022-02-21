Президент Сербії заявив, що очікує на санкції проти газопроводів
21 лютого 2022 , 23:19Читать новость на русском
Президент Сербії Александар Вучич відреагував на рішення Росії щодо визнання своїх найманців на Донбасі. Він заявив, що очікує санкцій проти газопроводів.
Також політик каже, що очікує зростання цін на нафту.
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Російські ЗМІ пишіть, що Вучич наказав підвищити готовність армії, спецназу та поліції через події навколо України.
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