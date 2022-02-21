Президент Сербії заявив, що очікує на санкції проти газопроводів

21 лютого 2022 , 23:19
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Президент Сербії Александар Вучич відреагував на рішення Росії щодо визнання своїх найманців на Донбасі. Він заявив, що очікує санкцій проти газопроводів.

Також політик каже, що очікує зростання цін на нафту.

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Російські ЗМІ пишіть, що Вучич наказав підвищити готовність армії, спецназу та поліції через події навколо України.

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Автор: Ірина Буртик