Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування "Офшор 95"

Володимир Зеленський заявив, що бачив розслідування журналістів "Офшор 95". Президент України запевнив, що матеріал не містить "нічого нового".

Мовиться про розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers про офшори, до яких може бути причетний Президент України. Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю 17 жовтня.

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Зеленський прокоментував розслідування щодо офшорів

Володимир Зеленський заявив, що "чесно кажучи, сюжет не дуже, я вам кажу як професіонал". Президент заявив, що "нічого нового, це було для мене як дежавю".

У 2019 році все те саме кіно я бачив на каналах олігарха Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене бруду ніякого немає,

– розповів Зеленський.

Президент запевнив, що "радий, що жодної нової деталі я не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене як на президента України нічого товариш Петро так і не знайшов".

Зеленський не заперечив, що у 2019 році використовував офшори

Володимир Зеленський пояснив, що "за часів пана Януковича тоді всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ. Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала".

У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня, і для таких речей було… називалося "структурування бізнесу" студії "Квартал 95"",

– пояснив президент.

Окрім того, Зеленський додав: "Відмиванням в 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001, і з 2019 не займався ні я, ні жоден член студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю".

Коротко про розслідування Pandora Papers