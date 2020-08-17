Шарль Мішель скликав екстрений саміт Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі. Його проведуть 19 серпня. Президент Європейської Ради наголосив, що насильство над протестувальниками неприйнятне, а білоруси мають право вільно обирати лідера.

У Білорусі тривають масові протести. З огляду на це президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про скликання екстреного саміту ЄС щодо ситуації у країні.

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Саміт у форматі відеоконференції планують розпочати о 12:00 19 серпня.

Білоруський народ має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера,

– зазначив Мішель.

Та додав, що насильство над протестувальниками є неприйнятним і його не можна допускати.

Як в ЄС відреагували на вибори в Білорусі

Євросоюз офіційно оголосив, що не визнає результати виборів в Білорусі, вважаючи їх сфальсифікованими.

Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС погодили запровадження персональних санкцій проти окремих чиновників Білорусі. Санкційний список готує зовнішньополітична служба Євросоюзу.

Депутати Європарламенту вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі.

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У Білорусі тривають протести: дивіться відео