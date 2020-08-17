Президент Європейської Ради скликає саміт ЄС щодо Білорусі
Шарль Мішель скликав екстрений саміт Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі. Його проведуть 19 серпня. Президент Європейської Ради наголосив, що насильство над протестувальниками неприйнятне, а білоруси мають право вільно обирати лідера.
У Білорусі тривають масові протести. З огляду на це президент Європейської Ради Шарль Мішель оголосив про скликання екстреного саміту ЄС щодо ситуації у країні.
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Саміт у форматі відеоконференції планують розпочати о 12:00 19 серпня.
Білоруський народ має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера,
– зазначив Мішель.
Та додав, що насильство над протестувальниками є неприйнятним і його не можна допускати.
Як в ЄС відреагували на вибори в Білорусі
- Євросоюз офіційно оголосив, що не визнає результати виборів в Білорусі, вважаючи їх сфальсифікованими.
- Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС погодили запровадження персональних санкцій проти окремих чиновників Білорусі. Санкційний список готує зовнішньополітична служба Євросоюзу.
- Депутати Європарламенту вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі.
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У Білорусі тривають протести: дивіться відео