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      Президент Зеленський ніколи не погодиться розміняти Крим на Донбас, – радник президента

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      Потураєв: Зеленський ніколи не піде на розмін Криму і Донбасу
      Потураєв: Зеленський ніколи не піде на розмін Криму і Донбасу / infa.ua

      Радник Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що президент ніколи не погодиться на ідею Кремля розміняти Крим на Донбас. Суть ідеї російської влади полягає в тому, що агресор припиняє підтримку бойовиків на Донбасі, а Україна у відповідь "назавжди забуває" про Крим.

      Так само Володимир Зеленський не погодився би і на зворотній розмін Донбасу на Крим, запевнив Потураєв в ефірі телеканалу "ATR".

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      Як це не назви, у будь-якому випадку це буде помилкою. Це буде зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було під час окупації Криму,
      – підкреслив радник президента.

      За його словами, будь-який з таких варіантів є неприйнятним для Володимира Зеленського. Мовляв, для нього недопустимими є боягузтво чи зрада.

      У чому полягає ідея російської влади розміну Криму на Донбас?За словами кремлівських лідерів, питання анексованого Криму "назавжди закрите". Мовляв, окупований півострів є "частиною Російської Федерації" і залишатиметься у такому статусі. Натомість про окупований Донбас, на їх думку, "можна домовлятися. Тим не менш російська влада не раз ноголошувала, що Україна повинна домовлятися саме з представниками так званих "республік", буцім Москва не має на них жодного впливу.

      Багато експертів сходяться на думці, що найбільш прийнятним для Кремля є варіант, коли Росія припиняє підтримувати бойовиків та виводить власні регулярні війська, а Україна за це відмовляється від Криму та санкційного тиску за його анексію. До слова, багато експертів не раз припускали, що у 2014-му Росія розпочала збройну агресію на Донбасі саме задля того, аби відволікти увагу світової спільноти від анексії Криму.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Зеленський
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