10:42
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Президент Зеленський скупався у фонтані: відео

      47 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      У мережі з'явилося відео, як президент України Володимир Зеленський пробіг повз струмені фонтану під час візиту до Маріуполя.

      Приїхав у місто глава держави з нагоди п'ятої річниці визволення від проросійських бойовиків.

      Читайте також: Голобородько VS Зеленський: як "Слуга народу" підіймає собі рейтинг

      Фонатант рошташований біля Драматичного театру.

      Дивіться відео пробіжки Володимира Зеленського у фонтані:


      Після пробіжки через фонтан президент сів в автомобіль і покинув площу.

      Це був перший офіційний візит Володимира Зеленського до Маріуполя за час його президентства. У місті святкували з п'яту річницю визволення міста від проросійських окупантів відбувається низка святкових заходів.

      Читайте також: Річниця звільнення Маріуполя: як це було

      Президент відвідав Маріупольський металургійний комбінат, морський порт, а також урочисте відкриття Центру ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Також у місті відбувся військовий парад, концерт за участю музичних гуртів та "Кварталу 95".

      blog_ava
      Трійця: що можна і що не можна робити в це свято
      сьогодні
      35866
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      сьогодні , 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      Юлія Турелик 296
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 4750
      Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      сьогодні , 09:00 Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      Повернись живим 241
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      7955
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      15 червня , 18:45 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      8309
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук