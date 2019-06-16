Президент Зеленський скупався у фонтані: відео

У мережі з'явилося відео, як президент України Володимир Зеленський пробіг повз струмені фонтану під час візиту до Маріуполя.

Приїхав у місто глава держави з нагоди п'ятої річниці визволення від проросійських бойовиків.

Читайте також: Голобородько VS Зеленський: як "Слуга народу" підіймає собі рейтинг

Фонатант рошташований біля Драматичного театру.

Дивіться відео пробіжки Володимира Зеленського у фонтані:



Після пробіжки через фонтан президент сів в автомобіль і покинув площу.

Це був перший офіційний візит Володимира Зеленського до Маріуполя за час його президентства. У місті святкували з п'яту річницю визволення міста від проросійських окупантів відбувається низка святкових заходів.

Читайте також: Річниця звільнення Маріуполя: як це було

Президент відвідав Маріупольський металургійний комбінат, морський порт, а також урочисте відкриття Центру ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Також у місті відбувся військовий парад, концерт за участю музичних гуртів та "Кварталу 95".