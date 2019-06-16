Президент Зеленський скупався у фонтані: відео
У мережі з'явилося відео, як президент України Володимир Зеленський пробіг повз струмені фонтану під час візиту до Маріуполя.
Приїхав у місто глава держави з нагоди п'ятої річниці визволення від проросійських бойовиків.
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Фонатант рошташований біля Драматичного театру.
Дивіться відео пробіжки Володимира Зеленського у фонтані:
Після пробіжки через фонтан президент сів в автомобіль і покинув площу.
Це був перший офіційний візит Володимира Зеленського до Маріуполя за час його президентства. У місті святкували з п'яту річницю визволення міста від проросійських окупантів відбувається низка святкових заходів.
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Президент відвідав Маріупольський металургійний комбінат, морський порт, а також урочисте відкриття Центру ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Також у місті відбувся військовий парад, концерт за участю музичних гуртів та "Кварталу 95".