Президенти країн ЄС на колінах мають стояти перед Україною, – Піонтковський

Україна вже подала заявку на вступ у Європейський Союз. Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що глави усіх 27 держав повинні негайно прийняти позитивне рішення.

Про це він сказав в ефірі 24 каналу. Піонтковський додав, що на вагах зараз питання існування всього світу, а не лише України.

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"Всі ці 27 глав держав повинні зараз на колінах стояти перед Україною за те, що вона зараз за них робить, і негайно забезпечити повне членство", – зазначив публіцист.

Наразі, попри усі воєнні невдачі в Україні, цей "гітлер з ядерною бомбою" (Путін – 24 канал) тріумфує,

– додав Піонтковський.

Російський публіцист наголосив, що ядерний шантаж Путіна спрацьовує.

"Вперше він спрацював у 2008 році, коли Уркаїні відмовили у ПДЧ, і спрацьовує сьогодні, коли вони не наважуються на введення безпілотної зони", – зауважив він.

Піонтковський в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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