Президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви вже прибули в Київ

До Києва вже прибули президенти 4 країн Європи - Польщі, Естонії, Литви та Латвії. Вони проведуть зустріч із Володимиром Зеленським.

Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Алар Каріс та Егілс Левітс приїхали до Києва потягом Укрзалізниці. На вокзалі їх зустріла українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Мета візиту

Президент Польщі та країн Балтики приїхали до Києва, щоб висловити свою підтримку президенту нашої країни та всьому народу.

З Зеленським будуть говорити про політичну та військову допомогу.

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