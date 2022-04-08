Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн і представник ЄС Боррель відвідали Бучу

6 квітня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Києві готуються зустрічати Урсулу фон дер Ляєн та Жозепа Борреля.

Сьогодні ж, 8 квітня, європейські лідери прибули до Києва. Також до столиці приїхав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та низка європарламентаріїв.

До теми Це воєнні злочини, а не "асвабаждєніє", – президентка Єврокомісії про звірства росіян в Бучі

Побачити Бучанську трагедію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні європейські посадовці відвідали Бучу.

Показав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, високому представнику ЄС Жозепу Боррелю та прем'єру Словаччини Едуарду Геґеру звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями,

– написав Шмигаль.

Європейські посадовці відвідали Бучу / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що страшні кадри з Бучі показали, що відбувається насправді, коли солдати Путіна окуповують українську територію.

Вони називають це "асвабаждєнієм". А я називаю це воєнними злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі,

– заявила президентка Єврокомісії.

Сьогодні ж на власні очі посадовці побачили Бучанську трагедію – тіла людей, братські могили та апокаліптичне місто Бучу.

Буча сьогодні / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

Додамо, що 90% загиблих у Бучі були розстріляні: відео