Зузана Чапутова – лідер президентських перегонів у Словаччині

Словацька ЦВК повідомила, що після підрахунку майже 100% голосів у лідерах – Зузана Чапутова. Жінка досі не мала досвіду в політиці, але відома своєю участю в антикорупційних протестах. А от проросійські та ультраправі кандидати зазнали поразки, хоч соціологи прогнозували протилежне.

Адвокатка Зузана Чапутова – представниця партії "Прогресивна Словаччина", яка навіть не представлена у парламенті країни. Після підрахунку 99,88% голосів саме вона лідирує на президентських виборах з результатом у понад 40%. Про це повідомила DW.

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У разі перемоги в другому турі Чапутова буде першим в історії Словаччини президентом-жінкою. Конкуренцію їй складе заступник голови Європейської комісії Марош Шефчович, але у нього голосів значно менше – 18,66%. Другий тур відбудеться 30 березня 2019 року.

До слова, вихід до другого туру соціологи прогнозували не для нього, а для іншого кандидата – судді Вищого суду Штефана Гарабіна. Він відомий тим, що виступає проти членства країни в ЄС і НАТО і відкрито демонструє проросійські погляди. Так само високий рейтинг мав інший проросійський кандидат, ультраправий націоналіст Маріан Котлеба, але й він не отримав значної підтримки від населення.



Теледебати кандидатів у президенти Словаччини впевнено виграла Чапутова

Що відомо про Зузану Чапутову? Популярна у країні адвокатка брала участь у масових протестах проти корупції, що почалися після вбивства журналіста Яна Куцяка.



Нагадаємо, 27-річний словацький журналіст і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку неподалік Братислави. У останньому матеріалі, над яким Куцяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки словацьких урядовців та підприємців з мафією. Вбивство журналіста викликало хвилю протестів у Словаччині, внаслідок яких у відставку пішли глава уряду, глава МВС та низка інших посадовців.



До політичного курсу Росії Чапутова ставиться негативно, називає політику Володимира Путіна "загрозою не тільки для Словаччини, а й для всієї Європи"