На президентських виборах Кличко може скласти серйозну конкуренцію всім іншим, – Антипович

Лідер партії УДАР Віталій Кличко може скласти серйозну конкуренцію на наступних президентських виборах, якщо вирішить балотуватися на них.

Про це заявив відомий соціолог, керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Соціолог відзначив, що у Кличка в Україні зараз другий рейтинг довіри серед політиків після діючого президента – понад 30%. А у столиці рівень підтримки взагалі більше 50%. І це при тому, що Віталій Кличко ще не заявляв про наміри балотуватися.

"Запит на нове досвідчене обличчя великий, а про Кличка ніхто не скаже, що в нього немає досвіду… Тому чи може він скласти конкуренцію? Так", – зазначив соціолог.

За словами Олексія Антиповича, в Україні зараз є попит не просто на нові обличчя, а на професіоналів.

Українець все одно хоче нових облич, але які принаймні є професіоналами. Ці люди з різних кутів могли б бути присутніми в українській владі, але вони однозначно мають бути не замазані в старій корупційній системі,

– пояснив Антипович.

Втім, спершу Віталій Кличко має зробити вибір і, якщо він вирішить балотуватися, починати підготовку потрібно вже зараз, радить Олексій Антипович.

"Віталію Володимировичу потрібно порадити одне – визначитися, чи потрібно воно йому, чи ні, після чого зробити заяву. Тому для того, щоб Кличко міг поборотися на президентських виборах, потрібно починати кампанію", – порадив він.

Якщо Кличко почне кампанію зараз, в нього більше шансів відібрати голоси у інших основних кандидатів, тому що у них всіх є великі перетоки голосів, зазначив соціолог.

При цьому він попереджує: в разі, якщо мер Києва вирішить балотуватися на наступних президентських виборах, в нього можуть виникнути проблеми з нинішнім очільником держави. Якщо Зеленський сприйматиме Кличка як конкурента, він може вдатися до розділення посад міського голови та очільника КМДА.