Президентський борт, який вилетів з Росії до Казахстану, вирішив приховати свій маршрут

З російського аеропорту "Внуково" вилетів літак до Казахстану. Однак прямо під час польоту його маршрут приховали.

Свій маршрут російський літак Ту-214 приховав після того, як увійшов у повітряний простір Казахстану. Серед варіантів, куди він міг летіти – аеропорт в Актау або в Алмати, чи навіть столиця Нур-Султан.

Зверніть увагу В Алмати захопили аеропорт: співробітників евакуюють

Літак належить російському уряду

Журналіст Азамат Майтанов заявив, що літак, який летів до Казахстану із "Внуково" належить російському уряду. Причини польоту та приховання маршруту – невідомі.

Ту-214 російського "урядового загону", що летів з "Внуково" в Казахстан, вирішив приховати свій маршрут прямо посеред рейсу,

– заявив Майтанов.

Судячи з напрямку руху Ту-214, літак не курсував до столиці Казахстану, однак після приховання свого маршруту екіпаж міг запросто змінити його.



Рейс з Москви до Казахстану / Фото з фейсбуку Азамата Майтанова

Втеча казахських політиків: головне

Від 3 січня 2022 року в Казахстані тривають масові протести, приводом до яких стало зростання ціни на газ. Згодом мітингувальники почали вимагати відставки уряду, проведення місцевих виборів та боротьбу з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв звільнив Назарбаєва з посади голови Радбезу країни. За інформацією російських ЗМІ, колишній президент готовий покинути країну.

З аеропорту в Актау вилетіли близько 10 літаків з казахськими високопосадовцями. За даними ЗМІ, серед них був і зять Назарбаєва. Усі вони нібито вилетіли до Швейцарії.

Також у ЗМІ поширили інформацію про те, що і Токаєв міг покинути країну, однак у Росії цю інформацію заперечили і сам Токаєв заявив, що залишатиметься в Нур-Султані "що б не трапилося".

Більше про протести в Казахстані у нашому сюжеті: дивіться відео