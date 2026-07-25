Трамп пожартував, що знову збирається виграти вибори в США

Трамп вирішив надати журналістам "екслюзив". Американський лідер пожартував, що знову планує виграти вибори.

Про це Трамп заявив під час вечері із журналістами.

Що сказав американський президент про свій наступний термін на посаді?

Президент США Дональд Трамп під час вечері з журналістами зробив гучну заяву про нібито третю перемогу на президентських виборах та намір балотуватися на четвертий термін.

Я радий оголосити про свій намір балотуватися на четвертий термін на пост президента Сполучених Штатів,

– сказав він.

Після цього він додав, що нібито вже виграв вибори тричі й збирається зробити це ще раз. Водночас американські ЗМІ звернули увагу, що ці слова пролунали в жартівливому тоні, а не як офіційна заява про участь у майбутніх виборах.

Дональд Трамп обіймав посаду президента США після перемоги на виборах 2016 року, а також знову був обраний у 2024 році. Вибори 2020 року він програв, хоча й досі стверджує, що їхні результати були сфальсифіковані.

Нагадаємо, рейтинг Дональда Трампа перед проміжними виборами до Конгресу опинився під тиском через економічні проблеми. За даними опитування Focaldata, понад половина американців не схвалюють його політику щодо інфляції, вартості життя, економіки та мит. Зокрема, 58% виборців негативно оцінюють боротьбу президента з інфляцією, а 55% вважають, що запроваджені ним мита завдали шкоди економіці США.

Крім того, на настрої американців вплинули зростання цін на пальне після конфлікту з Іраном і побоювання нового інфляційного сплеску напередодні проміжних виборів до Конгресу.

До слова, політологиня-американістка Олександра Філіпенко вважає, що держсекретар США Марко Рубіо може стати одним із головних претендентів на президентську номінацію від Республіканської партії після Дональда Трампа. За її словами, нині Рубіо демонструє повну лояльність до чинного президента, однак у майбутньому може претендувати на найвищу посаду. Філіпенко зазначила, що Рубіо має перевагу завдяки підтримці серед іспаномовних американців і є представником традиційного крила Республіканської партії.