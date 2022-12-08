Президента Перу усунули з посади після того, як він розпустив парламент

Парламент Перу оголосив імпічмент президенту країни Педро Кастільо. Це сталося після того, як він спробував розпустити законодавчий орган своїм указом.

Президент Перу Педро Кастільйо 7 грудня заявив, що розпускає Конгрес та замінює його на "надзвичайний уряд". Вже за декілька годин після цього парламент проголосував за його усунення з посади.

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Парламент Перу оголосив імпічмент президенту

За імпічмент проголосував 101 депутат, проти виступили 6 чиновників.

За перуанськими законами президент може розпустити Конгрес тільки в тому випадку, якщо той відмовив у довірі двом кабінетам міністрів, чого не сталося.

Кастільйо планував розпустити парламент, створити надзвичайний уряд, призначити позачергові парламентські вибори і, як він оголосив, створити "Нову хартію вільностей", тобто переписати конституцію країни.

У відповідь на вимоги громадян по всій країні ми вирішили створити надзвичайний уряд, спрямований на відновлення верховенства права та демократії,

– сказав Кастільо у телевізійному зверненні до громадян.

Він також наказав запровадити нічну комендантську годину та реорганізувати судову систему й прокуратуру, яка розслідує його справу за звинуваченнями в корупції та зловживання владою.

Кастільйо, ймовірно, затримала поліція

Національна поліція Перу опублікувала у твітері фото, де видно, як Кастільо сидить у поліцейській дільниці після голосування за його усунення. Правоохоронці зазначили, що "втрутилися", щоб виконати свої обов'язки. Його також назвали "експрезидентом".

Однак потім цей допис видалили, тому наразі невідомо, чи він затриманий.

Очікується, що функції глави держави виконуватиме віцепрезидентка Діна Болуарте. Вона вже склала присягу як тимчасова президентка.

Що відомо про президента Перу