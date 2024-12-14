Президенту Південної Кореї з другої спроби оголосили імпічмент

Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента Юн Сок Йоля, який перебуває під слідством за звинуваченням у державній зраді після суперечливого оголошення ним воєнного стану в країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap. Зазначають, що імпічмент Юна підтримали 204 депутати, а 85 виступили проти. Ще 3 утрималися, а 8 бюлетенів визнали недійсними.

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Це була друга спроба голосування за імпічмент, під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр.

Що цьому передувало

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив у країні надзвичайний стан, звинувативши опозицію в "антидержавній діяльності".

Парламент проголосував за резолюцію з вимогою скасувати його, а згодом військові вдерлися до лідерів опозиції з метою арешту. Натомість кабінет міністрів схвалив клопотання про скасування воєнного стану, який тривав близько 6 годин.

Важливо! Запровадження воєнного стану давало президенту змогу отримати жорсткий контроль над політичною діяльністю та засобами масової інформації. Рішення Юна шокувало навіть його партію, а лідер "Партії влади народу" Хан Дон Хун назвав це "неправильним".