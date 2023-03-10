Окупанти втратили майже весь склад, що намагався атакувати Авдіївку та Мар’їнку

На Донецькому напрямку загарбники намагалися штурмувати Авдіївку та Мар'їнку. При цих атаках майже весь особовий склад ворога було знищено.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Об'єднаного координаційного штабу сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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Яка ситуація на Донеччині

Олексій Дмитрашківський зауважив, що інтенсивність ворожих атак і вдень і вночі знизилася, проте ситуація залишається складною. Зокрема тільки минулої ночі окупанти здійснили 6 спроб штурмів у районах Авдіївки та Мар'їнки. Українські воїни не втратили позицій, водночас ворог втратив близько 2 взводів.

Майже весь особовий склад, який атакував напрямок Авдіївки та Мар'їнки, був знищений,

– зазначив Дмитрашківський.

Щодо відновлення ворожого наступу на Вугледар, то речник координаційного штабу сил оборони Таврійського напрямку ставиться до цього скептично, адже протягом тижнів росіяни докладали зусиль для наступів на Вугледар, Авдіївку та Мар'їнку, залучали найкращі підрозділи, але зазнали серйозних втрат. Крім того, морально-психологічний стан окупантів зазнав негативних для них змін. Зростає кількість відмовників, які пишуть рапорти та відмовляються виконувати бойові завдання і переконують, що краще відсидіти у в'язниці, ніж іти як гарматне м'ясо.

Якими є цілі ворога

. До Донецького напрямку не входить Бахмутський фронт, де тривають запеклі бої.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що цілі Росії у війні проти України незмінні – ворог прагне захопити та знищити нашу державу. Однак зараз окупанти зосередилися на Сході України. Ворог намагається вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, проте вже упродовж кількох місяців усі спроби наступів марні.

Варто відзначити, що за даними Генштабу ЗСУ, противник зосередив сили для наступів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили 102 ворожі атаки.