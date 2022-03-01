Білоруси в ділі: при теробороні "Азов" створюють батальйон з іноземців

До тероборони "Азов" приєдналися іноземці-добровольці. Першим іноземним підрозділом став білоруський - добровольці з цієї країни готові захищати Україну.

Не всі білоруси готові слухатися команд диктатора Лукашенка – в Україні вже сформувався перший іноземний підрозділ у складі територіальної оборони "Азов".

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Білоруські добровольці також записали відеозвернення, де закликали своїх громадян доєднуватися до боротьби.

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