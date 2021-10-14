При Верховній Раді можуть створити Бюджетний офіс за 20 мільйонів доларів

В Україні обговорюють можливість створити окремий незалежний орган – Бюджетний офіс. Він працюватиме при Верховній Раді й залучатиме незалежних експертів.

Головним завданням офісу буде стежити за виконанням державного бюджету. Голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов розповів, що створити проєкт можуть приблизно за 2 роки.

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Для запуску необхідно 20 мільйонів доларів. Такі підрахунки зробили закордонні експерти.

Навіщо потрібен Бюджетний офіс

Арістов пояснив, що експертами можуть бути економісти, фахівці європейського рівня, колишні міністри. Такі структури є й в інших країнах і до них входять від 30 до 300 фахівців.

"Наразі ми зупинилися на цифрі близько 30. Може бути трохи більше або трохи менше. Він необхідний для аналізу виконання бюджету. Як фінансують програми, як їх виконують, як виконують доходи й плани з приватизації", – розповів Арістов.

Що може унеможливити відомство

Крім того, за словами голови Комітету, офіс надаватиме точну інформацію про виконання бюджету. Це дозволить стежити за поточними проблемами й унеможливити політичне підґрунтя.

Уже не можна буде прийти та сказати, що необхідна така-то сума, є нестача фінансування. Ми зразу піднімемо цифри й подивимося, як виконують програму і чи потрібне це фінансування, і яке,

– додав Арістов.

Голова Комітету розповів, що аналізуватимуть законодавчі ініціативи. Пояснив, що з появою Бюджетного офісу з'явиться можливість ширше аналізувати наслідки прийняття того чи іншого законопроєкту.

Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу