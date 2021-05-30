Прибічник окупантів і зрадник України носить Орден Богдана Хмельницького

Дмитро Огілець – палкий прибічник самопроголошених республік на Донбасі, Радянського Союзу і окупантів. Водночас він має Орден Богдана Хмельницького за особливі заслуги перед Україною.
Державну нагороду Огілець не гребує одягати на свята окупантів, поєднуючи з символами неіснуючих республік. На це звернув увагу начальник групи військово-цивільного співробітництва 10 ГШБ "Едельвейс" В'ячеслав Скоряк.
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Як прибічник окупантів отримав цей орден
Фактично, під час агонії режиму Віктора Януковича – 12 лютого 2014 року. Відповідний указ президента-втікача досі доступний на сайті президента. Ним Дмитро Огілець удостоївся Ордену Богдана Хмельницького III ступеня.
Втім, після Революції Гідності, Огілець став затятим прихильником так званих "молодих республік" і плювати він хотів на Незалежність України. Проте він і досі носить поважний орден, який видають за заслуги перед Україною.
Огілець одягнув орден на святкування "дня прикордонника" у самопроголошеній республіці / Скриншот зі сторінки Скоряка
Але, як персонаж відомого фільму, який в залежності від зміни влади повертав капелюх, орден, про всяк випадок, носить… Цікаво виходить – держави для нього такої не існує, він її ненавидить, а орден носить,
– зауважує Скоряк.
Орден Богдана Хмельницького: чим важлива нагорода
Дані на основі Вікіпедії
- Орден Богдана Хмельницького – державна нагорода, призначена для громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності і зміцненні обороноздатності та безпеки України.
- Заснували орден у 1995 році рішенням Верховної Ради.
- Орден Богдана Хмельницького має три ступені. Вищим ступенем ордена є І ступінь.
- Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджуються військовослужбовці та інші особи за бездоганне виконання військового та службового обов'язку, виявлену при цьому доблесть і честь.
- До речі, у 2008 році президент Віктор Ющенко нагородив Орденом Богдана Хмельницького Муаммара Каддафі.