Прибічник окупантів і зрадник України носить Орден Богдана Хмельницького

Дмитро Огілець – палкий прибічник самопроголошених республік на Донбасі, Радянського Союзу і окупантів. Водночас він має Орден Богдана Хмельницького за особливі заслуги перед Україною.

Державну нагороду Огілець не гребує одягати на свята окупантів, поєднуючи з символами неіснуючих республік. На це звернув увагу начальник групи військово-цивільного співробітництва 10 ГШБ "Едельвейс" В'ячеслав Скоряк.

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Як прибічник окупантів отримав цей орден

Фактично, під час агонії режиму Віктора Януковича – 12 лютого 2014 року. Відповідний указ президента-втікача досі доступний на сайті президента. Ним Дмитро Огілець удостоївся Ордену Богдана Хмельницького III ступеня.

Втім, після Революції Гідності, Огілець став затятим прихильником так званих "молодих республік" і плювати він хотів на Незалежність України. Проте він і досі носить поважний орден, який видають за заслуги перед Україною.



Огілець одягнув орден на святкування "дня прикордонника" у самопроголошеній республіці / Скриншот зі сторінки Скоряка

Але, як персонаж відомого фільму, який в залежності від зміни влади повертав капелюх, орден, про всяк випадок, носить… Цікаво виходить – держави для нього такої не існує, він її ненавидить, а орден носить,

– зауважує Скоряк.

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