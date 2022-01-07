Приблизно 20% подарунків на свята є українськими брендами, – інтернет-маркетолог
Джерело:"Громадське радіо"
Українське перебуває серед найкращого. Приблизно 20% подарунків на свята – це вироби наших брендів.
Вони стають ще популярнішими. Про це розповів інтернет-маркетолог Юрій Копишинський.
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"Багато українських брендів за 4 роки стали настільки цікавими, що вони абсолютно впевнено конкурують із закордонними компаніями", – розповів Копишинський.
Люди витрачають на подарунок до 5 тисяч гривень
За його словами, часто сума, яку люди витрачають на презент, сягає 5 тисяч гривень.Зауважимо! На подарунок для однієї людини українці в середньому витрачають приблизно тисячу гривень.
Деякі наші бренди успішно конкурують з європейськими. Хоч вироби виготовляють в Україні, ціна від цього не менша.
Маркетолог пояснює це тим, що обсяги в нас – менші, та й сама сировина коштує не дешево.
Лідери серед подарунків
Найпопулярнішими серед подарунків залишаються:
- парфумерія;
- солодощі;
- косметика.
Все частіше українці обирають біжутерію. Окрім цього, дарують речі, які зробили своїми руками, наприклад, малюють картини.
Як економити на купівлі подарунків
- Купувати подарунки заздалегідь, адже так ціна на них буде значно меншою.
- Порівнювати ціни в різних магазинах і на сайтах. Так можна обрати подарунок найкращої якості і вартості.
- В деяких компаніях є можливість оплати частинами.
- Якщо плануєте купувати в інтернеті, там можна зекономити на доставці. Деякі магазини роблять такий святковий сюрприз, наприклад, завантаживши додаток.
- Зробити подарунок своїми руками. Він може стати набагато душевнішим, ніж купований.
Джерело: 24 канал