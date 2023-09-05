Причина справи відкритої на в․о․ мера Чернігова Ломако – самостійність міста, – експерт

Обшуки у виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломако відбуваються через самостійність та ефективність місцевого самоврядуваня. Такі успіхи злять його супротивників.

Натомість чиновників обласної військової адміністрації, чия недбалість призвела до загибелі людей на виставці дронів через російський удар, ніхто не чіпає. Такі тези висловив політичний експерт Олександр Черненко.

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Експерт вважає, що обшуки мали проводити у чиновників Чернігівської ОВА

"До виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломако прийшли з обшуками. Почекали два тижні після трагедії – російської ракетної атаки по Драмтеатру і виставці дронів, яку благословила обласна військова адміністрація. Ціна халатності центральних та місцевих чиновників, які організували виставку – життя невинних людей. Місто дозвіл на виставку не давало. Місто ніхто не послухав", – пише Черненко.

Політолог зазначає, що міська влада з перших хвилин трагедії включилася рятувати поранених та розгрібати завали. Натомість відповідальні за захід чиновники обласної військової адміністрації сховалися і досі залишаються не покараними.

Але сьогодні обшуки йдуть не у них (чиновників Чернігівської ОВА – 24 Канал). А обшуки йдуть в квартирі у Ломако, який не погодив виставку, але й жодного слова про військову адміністрацію не сказав. Робив свою роботу. Як і належить керівнику міста. Чому ж обшуки в Ломако? Бо місцеве самоврядування в Чернігові – самостійне та ефективне, а місцеві ставленики центру – недієздатні. Це декого дуже бісить,

– припускає Олександр Черненко.

За його словами, обшуки мають відбуватися у чиновників з військової адміністрації, які досі не покарані за трагедію. Проте не у виконувача обов'язків Чернігівського міського голови, який не дозволив виставку.