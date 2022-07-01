НАТО повелось на брехню Росії, – Подоляк про причину війни в Україні

Європейським та американським політичним елітам важко відмовитися від консервативного уявлення про Росію як про країну, що сидить за столом переговорів, є учасницею багатьох міжнародних інституцій тощо. Це традиційна, але хибна точка зору.

Європі треба зламати хибне уявлення про Росію

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, на Заході все ще зважають на те, що Росія – це потужна "сировинна" держава, яка має нафту і газ, які можна купляти.

До теми Росія вважає, що дотисне Європу, – Подоляк про атаку на Кременчук і Одесу

Їм треба зламати свою ментальність. Їм потрібно відмовитися від традиційного уявлення про Росію як про державу, з якою можна підписувати контракти,

– констатував Подоляк.

Він додав, що ці країни вже почали відмовлятися від такого погляду, і роблять це поступово. Вони повинні юридично визнати, що Росія – це держава-вбивця, держава-терористка, адже це матиме наслідки, зокрема й економічні. Вони стосуватимуться і країн, які не дотримуються санкцій проти Росії.

Він вважає, що Росія отримає відповідний офіційний статус вже незабаром, адже той обсяг воєнних злочинів, злочинів проти цивільних громадян, які вона публічно демонструє, занадто великий, щоб його ігнорувати.

"Я думаю, що світ до цього поступово прийде. Маю на увазі цивілізований світ, адже є такі країни, типу Північної Кореї та Сирії, які взагалі інакше дивляться на людське життя. Вони вважають, що заради примарної мети можна вбити певну кількість людей", – каже радник глави ОП.

Подоляк підкреслив, що цивілізований світ однозначно йде шляхом визнання Росії країною-терористом. За його словами, це – шлях для того, щоб Росія отримала юридичні статуси, які після судів та доведення злочинів окупантів матимуть величезні наслідки як для економіки, так і для особистих кар’єр людей, що ухвалюють рішення в Росії.

Росія обманула НАТО

З початком повномасштабної війни в Україні стало очевидно, що Росія на чолі з Путіним весь час обманювала й НАТО. Подоляк сказав, що розуміє аналітичні відділи Альянсу. Мовляв, там дійсно вважали, що якщо вони занадто швидко рухатимуться назустріч Україні, Росія розпочне війну за відсовування частин НАТО від своїх кордонів.

Читайте також Вже не десятки, а сотні, – Подоляк розповів про постачання зброї Україні від Заходу

"Як з’ясувалось, для Росії це не мало ніякого значення. Сьогодні Фінляндія вже фактично вступила в НАТО. Це 1200 кілометрів додаткового прямого кордону між Росією і НАТО, але це не є причиною, з якої потрібно було роздмухувати війну у Фінляндії, правильно?", – риторично запитав Подоляк.

Тобто Росія завжди брехала, і, на жаль, НАТО повелось на цю брехню. Тому ми сьогодні отримали повноцінну, повномасштабну війну,

– продовжив він.

На думку радника голови ОП, якби рухи України та НАТО щодо співпраці та партнерства були синергічними, то цієї війни, ймовірно, сьогодні не було б.

Стрім з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу: дивіться відео