Винен ворог: подробиці про масштабної аварії, що залишила Одещину без світла

У суботу, 4 лютого, в магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. В Укренерго розповіли деталі.

Зранку 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак.

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Яка причина аварії

Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. Нагадаємо, що в Одесі діють аварійні відключення.

В Укренерго розповіли, що під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень.

Ремонтні бригади Укренерго відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання.

Коли відновлять енергоживлення

Повідомляють, що масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено.

Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

Яка ситуація з енергопостачанням в Україні

Споживання електроенергії 4 лютого знизилось, порівняно з робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.

Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанцій. Завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції Укренерго, включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

В Укренерго зазначають, що наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.