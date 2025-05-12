Мобілізація в Україні: з якими хворобами доведеться служити

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. З 25 серпня набрав чинності наказ Міністерства оборони України про внесення змін до положення, яке регулює діяльність військово-лікарських комісій.

Його прийняття є частиною реформи ВЛК. У зв'язку з цим людей з певними захворюваннями можуть мобілізувати, передає 24 Канал.

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З якими захворюваннями можуть призвати на службу

Згідно з наказом Міноборони, мобілізації підлягають категорії людей із такими захворюваннями:

Клінічно вилікуваний туберкульоз. Варто зазначити, що це стосується осіб, у яких процес туберкульозу стабілізувався завдяки лікуванню без залишкових змін в організмі (рубцева тканина в різних органах, ускладнення, що впливають на легені та печінку тощо). Однак, якщо такі зміни існують, стандартна процедура прийняття індивідуальних рішень комісією залишається чинною.

Вірусний гепатит з незначним порушенням функцій (печінки). Проте у випадках тяжких форм гепатиту особи знімаються з військового обліку. Те саме стосується захворювань ендокринної системи, центральної нервової системи та розладів, пов’язаних зі стресом, пароксизмальних розладів. Статус "придатний" надається лише призовникам з помірними та такими проявами захворювань, що не прогресують. А також особам, які не мають супутніх ускладнень.

Безсимптомне носійство ВІЛ Z.21. Це означає, що вірус виявлено в організмі, але захворювань, спричинених ВІЛ, немає. Ці особи проходять антиретровірусну терапію (АРТ), яка знижує концентрацію вірусу в крові до мінімуму. ВІЛ неможливо повністю вилікувати, але вже після шести місяців антиретровірусної терапії в організмі залишається мала кількість вірусу і його неможливо передати іншій людині.

Легкі, короткочасні прояви органічних психічних розладів. Серед легких та оборотних проявів – легкий астенічний стан та легкі когнітивні порушення. Зауважимо, що астенія характеризується підвищеною стомлюваністю, перепадами настрою, тоді як когнітивні порушення супроводжуються зниженням концентрації уваги та незначним порушенням пам’яті.

Варто додати, що для звільнення від мобілізації за станом здоров’я хвороба повинна супроводжуватися значним порушенням функцій, які суттєво знижують якість життя, частково або повністю позбавляють дієздатності та потребують довічного прийому ліків.

Проте кожен орган і система має свій перелік критеріїв і лише після огляду комісії оцінюють медичні показання для звільнення особи від мобілізації та повідомляють остаточне рішення.

Які зміни впровадили для людей із третьою групою інвалідності

Зараз підтверджено перелік захворювань для звільнення від мобілізації, які актуальні для людей, що мають інвалідність третьої групи. Деяких осіб можуть мобілізувати, втім, чоловіки не підлягають призову, якщо їхні дружини мають таке ж захворювання:

відсутній один із парних органів або кінцівка, включаючи руки та ноги;

онкологія;

психічний розлад;

церебральний параліч.

Варто зазначити, що тепер повне звільнення від мобілізації надається першій та другій групам, а перелік для третьої групи суворо деталізований.