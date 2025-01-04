Придністров’я без газу та світла: влада пропонує мешканцям грітись дровами

У Придністров’ї через відсутність газу мешканців закликають обігріватися дровами. Влада регіону заявила, що ситуація не є безвихідною і запропонувала допомогу у вигляді безкоштовних дров.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву невизнаного лідера Придністров’я Вадима Красносельського. До слова, там з 1 січня припинено постачання російського газу.

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"Безвихідних ситуацій нема"

Ситуація з опаленням стала критичною для тисяч мешканців регіону. Вадим Красносельський закликав людей не впадати у відчай, заявивши, що "безвихідних ситуацій нема" та запропонував використовувати альтернативні способи обігріву – дрова.

Через зупинку постачання газу значна частина домогосподарств залишилася без опалення, і зупинилася робота місцевої промисловості.

Водночас Красносельський повідомив, що у багатьох приватних будинках, особливо в сільській місцевості, збереглися печі, які вже розконсервували і затопили.

Він також зазначив, що Придністров’я багате на деревину, і запаси дров поки що є. Для зручності громадян влада відкрила пункти реалізації твердого палива, а тим, хто не має можливості забезпечити себе дровами через фінансові чи інші обставини, вони надаються безкоштовно.

Попри серйозні труднощі, влада також пропонує вирішення проблеми за допомогою електричних обігрівачів. Електрика поки що доступна, оскільки Дністровська ДРЕС працює на запасах мазуту та вугілля, які, за прогнозами, повинні вистачити до кінця зими.

Проте з різким підвищенням споживання електроенергії через відсутність газу і з настанням холодів цей ресурс може вичерпатися значно швидше, ніж очікується.

Нагадаємо, що Придністров'я отримувало від Росії близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік, зокрема на електростанцію, яка також забезпечувала енергією всю Молдову. Зараз Молдова імпортує понад 60% електроенергії із сусідньої Румунії.

Після закінчення контракту між Україною та Росією щодо транзиту газу, в Придністров'ї відключили опалення та гарячу воду, залишивши лише електроенергію на їжу.

В регіоні зупинилися всі промислові підприємства, крім тих, що виробляють продукти харчування.