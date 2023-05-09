Придністров'я попросило Росію збільшити кількість "миротворців": що це означає – аналіз ISW

Невизнане Придністров'я попросило державу-агресора збільшити кількість своїх "миротворців". У Кишиневі вже різко відреагували на такі дії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що саме можуть означати заяви так званої "влади" Придністров'я. Про це пише 24 Канал.

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Про що свідчать заяви Манакова

Окупаційний "представник" Придністров'я у Москві Леонід Манаков звернувся до Росії з проханням збільшити кількість "миротворців". Він заявив, що нібито є якісь "ризики безпеці".

Манаков запропонував збільшити чисельність "миротворців" шляхом залучення росіян, які проживають на території невизнаної псевдореспубліки.

Така заява була зроблена після повідомлень про затримання та репресії молдовської прокуратури членів проросійської партії "Шор" у середині квітня та травня, зазначили в ISW. Зокрема, 7 травня в Кишиневі було затримано 27 учасників протесту.

Зауважимо, що в березні офіційні особи Білого дому попередили, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують влаштувати протести проти уряду Молдови, аби встановити проросійську адміністрацію.

Заяви Манакова, ймовірно, є продовженням спроб Кремля дестабілізувати Молдову. Росія навряд чи розгорне додаткові сили в Придністров'ї, враховуючи її потребу в силах в Україні,

– підсумували в ISW.

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Що кажуть у Молдові

У Кишиневі вже відреагували на заяви Манакова. Зокрема, наголосили, що так званий "представник" Придністров'я не має права домовлятися про збільшення кількості миротворців.

У Бюро реінтеграції зазначили: "Передусім, потрібно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Кишинів чекає цих роз’яснень вже понад 4 роки. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до цього жодного стосунку".