"Ви не втягнете нас у війну з Україною": у Придністров'ї скаржаться на російську розвідку

У Придністров'ї місцеві "патріоти" надіслали листа президентці Молдови Майї Санду, владі країни, українським та молдовським силовим структурам та ЗМІ листа. У ньому вони скаржаться на російську розвідку, яка робить все для втягнення псевдореспубліки у війну.

У цьому листі Придністров'я звинувачує у серії терактів у квазіутворенні саме розвідку росії. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на джерела.

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За теракти в Придністров'ї відповідальна росія

У своєму листі "патріоти з міністерства держбезпеки" Придністров'я поскаржилися на високу активність російських спецслужб на території псевдореспубліки. Наслідком таких дій стало те, що чимало мешканців квазіутворення виїхали, боячись війни.

Нагадуємо, що їм (росії – 24 канал) не вдасться втягнути Придністров'я у війну з Україною та Молдовою. Їхні дії щодо організації лжетерактів у Придністров'ї призвели до того, що більшість населення республіки залишає територію, рятуючись від можливої ​​війни. Більшість із них – хлопці призовного віку, які не хочуть гинути на кровопролитній та чужій нам війні в Україні,

– йдеться у листі.

У Придністров'ї усвідомлюють, що вступ у війну проти України означатиме початок кінця квазіреспубліки. Через це "патріоти" звернулися до розвідки росії з проханням припинити організацію терактів, які підривають у мешканців псевдореспубліки довіру до країни-агресорки.

Загроза з Придністров'я

Тема можливого використання росією Придністров'я для війни проти України або й нападу на Молдову в ЗМІ фігурує вже кілька місяців. Найсерйознішим інфоприводом стали теракти наприкінці квітня на території псевдореспубліки.

25 та 26 квітня на території квазіреспубліки Придністров'я пролунали вибухи, в яких там почали шукати "український слід". Перші вибухи пролунали біля "міністерства держбезпеки" псевдореспубліки, унаслідок наступних була зруйнована радіовежа, яка транслювала російські частоти.

Після цього президентка Молдови Майя Санду скликала Радбез країни через провокації. Після нього на пресконференції молдовська лідерка наголосила, що над поверненням Придністров'я до складу Молдови влада працюватиме виключно дипломатичним шляхом.

Українське військове та політичне керівництво неодноразово наголошувало на тому, що до можливих провокацій з боку Придністров'я наша країна готова.

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