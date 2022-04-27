У Придністров'ї скасували підготовку до проведення параду 9 травня

У Придністровському регіоні Молдови скасували підготовку до проведення парад 9 травня. Все через численні провокації з боку Росії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Придністров’ї запровадили "червоний" рівень терористичної небезпеки.

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Особовий склад силових структур регіону перевели на "казармений стан", також там посилили контроль на блокпостах.

Відомо, що у Придністров’ї через небезпеку від Росії довелося скасувати підготовку до проведення святкового параду 9 травня.

До слова, радник голови ОП Олексій Арестович каже, що Україна навіть за актуальних умов могла б взяти під контроль Придністров’я, але це можливо лише за запитом Молдови. Він наголосив, що доля Молдови не байдужа Україні.

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