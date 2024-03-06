У прифронтових регіонах ОККО продовжує безкоштовно годувати військових

Від березня 2022 року ОККО безкоштовно пригощає кавою та хотдогами захисників і захисниць на своїх АЗК у прифронтових регіонах. За ці 2 роки компанія в рамках ініціативи "Зігріваємо захисників" вже приготувала понад 4,6 мільйона порцій кави/чаю та 2,7 мільйона хотдогів.

Зараз така можливість доступна на 56 АЗК мережі. Зокрема, це комплекси у Костянтинівці Донецької області, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Миколаївській та Чернігівській областях, інформує 24 Канал.

Дивіться також Бізнес – ЗСУ: ОККО спрямувала 1,5 мільярда гривень на підтримку ЗСУ та гуманітарні потреби

Усі витрати на частування захисників компанія бере на себе. Та клієнти за бажанням також можуть підтримати програму через платформу Fishka Благодійність або залишити донат безпосередньо на касі будь-якого АЗК, звернувшись до оператора.



Усі витрати на частування захисників компанія бере на себе / Фото ОККО

Нагадаємо також, що згідно з рейтингом видання NV Бізнес, мережа ОККО входить до десяти найбільших компаній України за обсягами допомоги ЗСУ та фінансової підтримки інших гуманітарних проєктів, спрямувавши на ці потреби уже 1,5 мільярда гривень. Крім програми "Годуємо захисників", ОККО перераховує значні кошти на забезпечення ЗСУ зброєю і технікою.



Відгуки військових / Фото ОККО

Зокрема, у співпраці з фондом "Повернись живим" компанія запустила вже третю хвилю ініціативи "ОКО ЗА ОКО". За підсумками першої хвилі було закуплено 25 розвідкомплексів для ЗСУ за 350 мільйонів гривень, під час другої – акумульовано 400 мільйонів гривень на зброю для ТрО, відвантаження якої триває.

Третя хвиля "ОКО ЗА ОКО", що стартувала у лютому 2024 року, має на меті придбання 10 бойових комплексів техніки і зброї Пульстронів для десантно-штурмових військ. А це понад 4500 одиниць техніки загальною вартістю 500 млн грн. Нагадаємо, що компанія відраховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального Pulls на зброю та техніку для війська.