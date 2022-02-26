Пригостимо загарбника українським коктейлем, – в УДАРі нагадали рецепт Молотова

26 лютого 2022 , 15:29
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Джерело:

"УДАР Віталія Кличка"

В "УДАРі Віталія Кличка" оприлюднили рецепт коктейлю Молотова та інструкцію для його використання. Світлину виклали на офіційній сторінці партії.

"Пригостимо загарбника українським коктейлем", – зазначили у партії.

У рецепті нагадали, що коктейль Молотова під час радянсько-Фінської війни, у 1939 році, фінська армія використовувала для боротьби з танками.

Горюча суміш:

  • 2/3 бензин 1/3 мастило.

Добавки:

  • Серебрянка, підвищує температуру горіння.
  • Пінопласт, як прилипач, його краще розчиняти в ацетоні, потім вливати в пляшку.

Гніт:

  • 50 см. тканини (бавовна!) щільно втрамбувати у горловину пляшки, щоб не розлився коктейль.

Як заповнювати:

  • 2/3 горюча суміш
  • 1/3 залишаємо для випаровування суміші, ці випаровування і вибухають.
Увага! Використовувати пляшки з товстим склом: вино, шампанське, віскі.
Автор: Даша Птаховська