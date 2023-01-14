Пригожин б'ється не за Соледар, а за прихильність Путіна: в ISW зазирнули в гадюшник Кремля

Напруга між міноборони Росії та Пригожиним лише росте. Тож єдине, на думку глави ПВК "Вагнера", що може врятувати його стосунки з Путіним, – захоплення Соледара.

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, конфлікт між Пригожиним і міноборони вийшов на офіційний рівень. На цьому наголошують кілька відомих воєнкорів, пов'язаних з Кремлем.

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Конфлікт за зачиненими дверима

За їхніми словами, конфлікт триває як за зачиненими дверима, так і в інформаційному просторі. Дехто звернув увагу на те, що Пригожин міг спеціально розганяти розпливчасту риторику міноборони, змусивши його та Кремль визнати ПВК "Вагнера" та її військові зусилля.

Водночас інший воєнкор, пов'язаний з Кремлем, заявив, що Пригожин та міноборони однаково намагаються дискредитувати один одного. Ба більше, він звинуватив главу "Вагнера" в тому, що він відмовляється визнати збройні сили Росії силою, яка бере участь у бойових діях.

Укладачі звіту зауважили, що Пригожин може неабияк боятися кадрової перестановки. Адже Герасимов не підтримує ПВК "Вагнера". Ба більше, він прагне розформувати приватні військові компанії та зробити їх частиною міноборони. А це означає, що "кухаря Путіна" буквально позбавлять влади.

Пригожин хоче прислужитися Путіну

На думку аналітиків, Пригожин "перемогу" в Соледарі прагне використати як інструмент торгу. З її допомогою він намагатиметься підвищити свій авторитет у Росії. Так, міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Пригожину це потрібно, щоб довести Путіну, що його сили кращі за звичайну армію.

В Інституті не мають підтверджень намірів Пригожина, але опираються на його звичну поведінку. За словами аналітиків, невдовзі він може зустрітися з Путіним. Адже він зазвичай висловлює свою думку щодо ситуації на фронті кривавому диктатору. І цього разу, якщо в нього така нагода буде, він нею неодмінно скористається. І зробить це для того, щоб отримати особисту вигоду.

Нагадаємо, що у Держдепі розповіли про те, що ведуть роботи щодо нейтралізації діяльності ПВК "Вагнера". У Вашингтоні виявили, що Пригожин планує вербувати солдатів з Сербії та інших держав. І цього у США намагатимуться не допустити.