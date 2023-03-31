Пригожин реально мріє, що йому дозволять балотуватися в президенти, – політтехнолог

Вже давно обговорюють амбіції власника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина, який, ймовірно, мріє про крісло президента Росії. Він не хоче йти проти Владіміра Путіна, але прагне, щоб Кремль обрав його наступником диктатора.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Пригожин може здобути народну любов у Росії, бо "душа росіян тягнеться до зеків".

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Пригожин хоче стати президентом Росії

Шейтельман зазначив, що Пригожин, ймовірно, дійсно мріє стати президентом Росії, але не хоче йти проти Путіна. Власник вагнерівців хоче, аби Кремль дав йому можливість стати кандидатом.

Він хоче, щоб йому у Кремлі сказали: "Женю, висувайся теж на президентських виборах, ми так вирішили". Якби він цього не хотів, то не поїхав би з Африки. Він міг спокійно заробляти гроші на крадіжках алмазів та золота в Африці. Але він хоче займатись великою політикою та стати лідером,

– вважає він.

Політтехнолог підкреслив, що у Пригожина нема цілі перемогти Путіна на виборах у 2024 році. Це нереально, адже ці вибори будуть фейковими. Він хоче показати, що має народну любов.

На думку Михайла Шейтельмана, під час підрахунку голосів може виявитись, що Путін отримав найбільшу кількість голосів, а Пригожин – друге місце. Мовиться не про офіційні результати, адже Кремль може оголосити будь-які цифри.

"Образ Пригожина підходить для народної любові у Росії. Душа середнього росіянина тягнеться до зека, який прагне всіх вбити. Звичайно, Путіна перевершити не можна, бо він здатен завдати ядерного удару. Пригожин поки не вміє цього робити", – сказав політтехнолог.

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Чи піде на це Кремль

Шейтельман переконаний, що Пригожин – не ворог Путіна та не планує з ним воювати. Але якщо російський диктатор втратить владу з різних причин, то власник ПВК "Вагнер" прагне стати його наступником.

Політтехнолог припустив, що Кремль може піти на такий крок, адже, швидше за все, Пригожин має в адміністрації президента своїх лобістів.

Я думаю, що є дві людини, яких не можна одночасно помістити у список кандидатів. Це Пригожин та Віктор Бут – колишній шпигун Росії, торговець зброєю, який відсидів довгі роки у тюрмі,

– каже він.

Михайло Шейтельман пояснив, що обидва є шахраями та зеками, тому у них один типаж. Але такий кандидат точно потрібен Кремлю.

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