"Хай би ще полежав": Пригожин прийшов в кафе, де підірвався Татарський і посидів на його місці

Ватажок приватної військової компанії "Вагнер" прийшов на місце ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського, щоб посидіти на його місці. Вочевидь, намагається "підсидіти" покійника.

Хоч офіційна мета таки інша – у пресслужбі Пригожина заявили, що той нібито зустрівся там із "активістами КІБЕР ФРОНТ Z". Яка ж мета ватажка – намагався розібратись 24 Канал.

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На кадрах видно, що Пригожин сів по центру залу, де приблизно і підірвався кремлівський пропагандист Татарський.

Навколо Пригожина сиділо кілька людей, типу "активісти". Ватажок "Вагнера" заявив, що "трагічні події" не можуть поставити хрест на цій пропагандистській організації, яка "повинна стати громадською".

Пригожин зібрав "активістів" у кафе, де підірвався Татарський: відео

Зауважимо, що це кафе власне і є власністю Пригожина. То, можливо, він прийшов оцінити матеріальні збитки внаслідок "прикрого інциденту". Або ж він і був замовником вбивства.

Хто стоїть за ліквідацією Татарського

Аналітики повідомляють кілька версій того, що стоїть за причиною ліквідації Татарського:

оскільки той був відомим у Кремлі, його могли наказати прибрати після того, як пропагандист десь не так висловився у соцмережах чи на своїх "творчих вечорах" і власне, доручити цю справу могли саме Пригожину. Тоді, ймовірно, зовсім не випадковість, що "мінуснули" Татарського саме в кафе керівника вагнерівців. або ж – це сигнал Пригожину, що наступним буде саме він. І ось цей показовий візит Пригожина у кафе після вибуху, може бути сигналом, мовляв, "я не боюсь". Та кухар Путіна насправді дуже навіть боїться. У нього великі плани та амбіції, і хоч він розуміє, що його легко можуть прибрати у Кремлі, намагається створювати картинку впливовості. Та після невдач у Бахмут, навряд чи йому вдасться продовжувати тримати маску.

Пригожин розуміє, що може бути наступним

В Інституті дослідження війни вважають, що вбивство Татарського може бути попередженням для глави ПВК "Вагнер". В ISW наголосили, що таким чином російська влада вирішила наочно показати Пригожину ймовірні наслідки його зростаючої критики в бік Путіна та Міноборони.

Цікаво, що й сам Пригожин відкинув версію причетності до публічної страти пропагандиста українських спецслужб. Він також пригадав прикру загибель пропагандистки Дарії Дугіної. Та зауважив, що це "все схоже".

"Але я не став би звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів, яка навряд чи має відношення до уряду", – зазначив Пригожин.

Тож, чи не боїться ватажок, що наступними радикали прийдуть по нього? А можливо, вони вже залишили трохи вибухівки на місці, де підірвався Татарський.

Цей клоун може довго триматиме маску "невразливості" і робити ось такі показові кроки "я не боюсь", та насправді Кремль ніколи не тримає в живих тих, хто вже виконав свою функцію та лиш заважає. Тому, коли у список Дугіна-Татарський потрапить Пригожин – лише питання часу.