Пропонують 250 тисяч і повний соцпакет: Пригожин вербує жителів Мелітополя для "штурму" Бахмута

Найманці "кухаря Путіна" Євгенія Пригожина здебільшого пройшли успішну ліквідацію за Донеччині. Оскільки він вже не може вербувати ув'язнених в російських тюрмах, доводиться шукати інші шляхи.

Тому Пригожин запустив активну рекламу серед мешканців тимчасово окупованого Мелітополя. Тим, хто поповнить ряди найманців, обіцяють 250 тисяч рублів зарплати і повий соцпакет. Хоча, найімовірніше, мова йде тільки про пакет.

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"Кадрові" проблеми Пригожина

За час вербування ув'язнених Пригожину вдалося зібрати близько 50 000 найманців, яких відправили на штурм Бахмута. Однак тепер "кухар Путіна" позбавлений цього привілею і не може поповнювати втрати іншими ув'язненими. Їх тепер вербують в інші приватні військові компанії.

Однак у боротьбі за вплив у Росії Пригожин, вочевидь, не збирається відступати, тому вирішив шукати інші шляхи для поповнення рядів "вагнерівців". У рекламі, яка активно поширюється в телеграм-каналах Мелітополя, створених окупантами та колаборантами, місцевим мешканцям пропонують "влаштувати на роботу" і взяти участь "в остаточному захопленні" Бахмута, щоб "вписати своє ім'я в історію".

Для заохочення, автори цього "шедевру" почали розповідати про серйозність організації ПВК "Вагнера", яка має своєї представництва в 39 містах (до слова, в тимчасово окупованому Криму – жодного). Крім того, охочим обіцяють зарплату 250 тисяч рублів та повний соцпакет. Однак з урахуванням того, як Пригожин використовує живу силу для наступу на Бахмут, то до першої зарплати в найманців шанси дожити дуже скромні, тому зі всього обіцяного найбільш можливим є отримання звичайного пакета.

Чому Пригожин більше не вербує в'язнів і яка причина "снарядного голоду"

Напередодні "кухар Путіна" заявив, що більше не вербуватиме ув'язнених в ряди ПВК "Вагнера" без пояснення причин. Зеки були основною силою Пригожина, адже за участь у бойових діях їм обіцяли помилування, що дуже приваблювало засуджених на великі терміни.

Крім того, сам Пригожин і його посіпаки скаржаться на "снарядний голод" – російське міноборони не надає їм боєприпасів та техніки так, як це було раніше.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на наближених до Кремля осіб повідомило, що причиною цього стало прохання оточення Путіна "приборкати" Пригожина. Причин декілька – вплив "кухаря" зростав, він гостро критикує міністра оборони Шойгу, очільника генштабу Герасимова і загалом військове керівництво, а гіпотетичне захоплення Бахмута тільки б посилило його вплив і загострило конфлікт з командуванням.

Тобто Пригожину перекрили шляхи для поповнення втрат "Вагнера" і не видають зброї. Наступ на Бахмут у Росії перетворюється і на внутрішні чвари за те, хто має "захоплювати" місто. Вочевидь шойгу та Герасимов не хочуть, щоб це зробили "вагнерівці".

До слова, вони й не зроблять цього. За словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, українські воїни у боях на Донеччині знищили більшість найманців "Вагнера".