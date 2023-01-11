Пригожин забрехався, опублікувавши фото з нібито шахти в Соледарі

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин забрехався у своїх байках. Цього разу каже, що побував у соляних шахтах Соледара, який нібито захопили окупанти. Втім, у ЗСУ спростували цю інформацію.

У СтратКомі ЗСУ зазначили, що опубліковане Пригожиним фото, зроблене не в соледарських шахтах, а в печері у районі Володимирівки (Донецька область).

Увага Соледар не перебуває під контролем російської армії, – ЗСУ

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Вчора пізно ввечері у телеграм-каналі, який пов'язують з Пригожиним, опублікували фото з нібито соляних шахт Соледара, де точаться запеклі бої.

Власник ПВК заявив, що його "вагнерівці" нібито захопили місто, а в центрі йдуть бої.



Пригожин опублікував фото нібито з соляних шахт Соледару / Фото російські телеграм-канали

Розвінчання фейку від СтратКому

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали ці фото інформаційно-психологічною операцією ворога.

Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності і він не в соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарників, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків,

– йдеться у повідомленні.

СтратКом опублікував фото для порівняння, на першому кадрі – соляні шахти Соледара, на другому – печери біля Володимирівки.

Порівняння печер:

Соледар все ще український