Пригожин забрехався, опублікувавши фото з нібито шахти в Соледарі
Джерело:СтратКом ЗСУ
Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин забрехався у своїх байках. Цього разу каже, що побував у соляних шахтах Соледара, який нібито захопили окупанти. Втім, у ЗСУ спростували цю інформацію.
У СтратКомі ЗСУ зазначили, що опубліковане Пригожиним фото, зроблене не в соледарських шахтах, а в печері у районі Володимирівки (Донецька область).
Увага Соледар не перебуває під контролем російської армії, – ЗСУ
Більше про побрехеньки Пригожина
Вчора пізно ввечері у телеграм-каналі, який пов'язують з Пригожиним, опублікували фото з нібито соляних шахт Соледара, де точаться запеклі бої.
Власник ПВК заявив, що його "вагнерівці" нібито захопили місто, а в центрі йдуть бої.
Пригожин опублікував фото нібито з соляних шахт Соледару / Фото російські телеграм-канали
Розвінчання фейку від СтратКому
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали ці фото інформаційно-психологічною операцією ворога.
Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності і він не в соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарників, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків,
– йдеться у повідомленні.
СтратКом опублікував фото для порівняння, на першому кадрі – соляні шахти Соледара, на другому – печери біля Володимирівки.
Порівняння печер:
Соледар все ще український
- Речник Сил оборони України Східного напрямку спростував розповсюджену окупантами інформацію, що Соледар перебуває під контролем росіян. Він заклав чекати на офіційну інформацію від Генштабу.
- Раніше Череватий повідомив, що ПВК "Вагнера" зосередила в Соледарі свої найбільш боєздатні сили (імовірно спецоперації).
- В ISW впевнені, що головна операція окупантів – захоплення Донецької області. Однак, наразі ситуація в Соледарі надто динамічна, щоб робити будь-які висновки.
- Також в Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин використовує звіти про успіхи вагнерівців в Соледарі для зміцнення репутації свого злочинного угрупування, як "ефективної бойової сили" та власного авторитету.