Прихильник "новоросії" Клецов очолив Миколаївську ТЕЦ

Внесений у базу "Миротворця" Єгор Клецов став керівником Миколаївської ТЕЦ. Він "прославився" тим, що називав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".

Наразі у Фонді держмайна відбувається процедура оформлення Клецова на посаду. Очікується, що його представлять колективу 12 липня.

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Що відомо про Євгена Клецова

Політик є керівником проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" на "Миколаївоблтеплоенерго". Після призначення у ТЕЦ він збереже стару посаду та продовжить займатися реалізацією проєкту.

У 2020 році Клецов балотувався на місцевих виборах у депутати Миколаївської міськради від партії "Слуга народу". Однак згодом політик зняв свою кандидатуру. Це сталося після того, як у мережі з'явилося його інтерв'ю телеканалу проросійських бойовиків "Новоросія" у 2015 році.

Під час розмови Клецов відзначився цинічними заявами. Так, відповідальним за війну на Донбасі він вважає не Росію чи Володимира Путіна, а ЗМІ. Крім того, політик обурився, що українці називають загиблих на Донбасі героями, а не просто "померлими родичами". Ба більше, він пошкодував, що в "Україні не бачили смерті близьких".

Чим ще "відзначився" політик