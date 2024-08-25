Прихильник УПЦ МП нардеп Дмитрук втік з України, – ЗМІ

Позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.

За попередньою інформацією, він незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Нагадаємо, що Дмитрук відомий своїми скандальними висловлюваннями, зокрема він був прихильником УПЦ МП.

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Артем Дмитрук втік з України

Як повідомляють джерела УП, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав. Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 24 серпня за кордон не виїжджав.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону. Цікаво, що усі спроби зв'язатися зі скандальним нардепом – марні, його мобільний номер телефону більше не обслуговується. Як пише видання "Главред" напередодні скандальний нардеп "засвітився" у Молдові, за попередньою інформацією, одіозного депутата помітили у поліції Штефан-Воде.

Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови,

– цитує ЗМІ джерело.

Важливо. Ще 17 серпня Дмитрук поширив допис, в якому критикував дії ЗСУ в Курській області. Він почав поширювати проросійські наративи, заявляючи про нібито "мародерство" та "знущання з цивільних". Ба більше, він порівняв українських захисників з німецькими фашистами.

Також Дмитрук часто був учасником бійок як у Верховній Раді, так і в Одеській облраді, виступав проти обмежень COVID-19 на початку пандемії та закликав українців не вакцинуватися, був проти заборони УПЦ МП. Також нардеп захищав і виправдовував дії Миколи Тищенка, коли його охорона побила військового у Дніпрі.