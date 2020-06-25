Двоє невідомих побили вночі на 28-річного чоловіка. Проросійський блогер Анатолій Шарій заявляє, що напали на одного з його прихильників.

Правоохоронці отримали виклик близько другої години ночі, повідомляє пресслужба поліції Харкова.

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Наразі чоловік, на якого напали, перебуває в лікарні. Поліція встановлює причетних, їм загрожує до 4 років позбавлення волі.



Напад у Харкові/ Фото Нацполіції

Шарій заявляє, що напали на його прихильника

Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що у Харкові побили прихильника та активіста його партії Микиту Роженка. Він додав, що чоловік нібито напередодні написав заяву в поліцію через "погрози з боку Нацкорпусу".