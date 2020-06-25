У Харкові вночі напали на прихильника Шарія: фото
Двоє невідомих побили вночі на 28-річного чоловіка. Проросійський блогер Анатолій Шарій заявляє, що напали на одного з його прихильників.
Правоохоронці отримали виклик близько другої години ночі, повідомляє пресслужба поліції Харкова.
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Наразі чоловік, на якого напали, перебуває в лікарні. Поліція встановлює причетних, їм загрожує до 4 років позбавлення волі.
Напад у Харкові/ Фото Нацполіції
Шарій заявляє, що напали на його прихильника
Проросійський блогер Анатолій Шарій заявив, що у Харкові побили прихильника та активіста його партії Микиту Роженка. Він додав, що чоловік нібито напередодні написав заяву в поліцію через "погрози з боку Нацкорпусу".
- Сам Анатолій Шарій, який є прокремлівським блогером, з України втік ще у 2012 році. До цього часу переховується за кордоном.
- Нещодавно його прихильники прийшли під Офіс Президента вимагати захисту від нападів. Вони нібито відчувають тиск з боку поліції та активістів.
- На акцію прийшли і представники націоналістичних організацій в білих медичних халатах. Активісти пояснювали, що готові "вилікувати шаріївців".
- Тоді між представниками Нацкорпусу і шаріївцями виникли сутички.