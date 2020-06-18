Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав питання про запобіжний захід для Петра Порошенка. Під судом для підтримки зібралися прихильники народного депутата. Коли ж розгляд перенесли на 1 липня, активісти вирушили маршем до Офісу Президента України на вулицю Банкову.

Ідею про похід на Банкову озвучив колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє 24 канал.

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Парубій взяв мікрофон на імпровізованій сцені протесту зразу після самого Петра Порошенка. Останній майже одразу після суду поїхав геть, адже на завтра запланований похорон його батька.

Ми тут порадились. Я не даремно згадував, як ми з Михайлівської йшли на Майдан. Може, пройдемося до Банкової? Що скажете? Прийдемо до Зеленського і на Банковій скажемо йому: "Ні політичним репресіям!"

– заявив Андрій Парубій.

Його пропозицію зустріли схвальними, хоча й не надто гучними вигуками. Відтак депутат запропонував сформувати колону для маршу.



Прихильники Порошенка формують колону для походу на Банкову / фото Анастасії Федченко (24 канал)

До слова, на розгляд судом питання запобіжного заходу прийшли сотні прихильників п'ятого президента. Вони принесли з собою пропори України й політсили "Європейська солідарність" і заявляли про політичне переслідування.

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