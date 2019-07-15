Прихильники Порошенка захопили приміщення ДБР: реакція Труби
У понеділок, 15 липня, під стінами Державного бюро розслідувань відбулась акція "Європейської солідарності". Окремі учасники цієї акції увірвались в будівлю ДБР та захопили її. Очільник Бюро Роман Труба заявив, що це було здійснено з метою впливати на розслідування у справі, де фігурує Петро Порошенко.
Серед учасників акції були люди в балаклавах, які увірвались до будівлі ДБР з вогнегасниками, повідомляє прес-служба Бюро.
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Правоохоронці заявляють, що протестувальники здійснили одразу декілька правопорушень:
- увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;
- заблокували в'їзд та виїзд транспорту з ДБР;
- зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами щодо розвитку та посилення ДБР;
- вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування" або взагалі його скасування.
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Очільник Бюро Роман Труба назвав таку поведінку прихильників "Європейської солідарності" "політичним тиском".
З першого дня призначення на посаду у мене завжди питали: коли в ДБР будуть гучні розслідування? Так ось, "гучні розслідування" – хоч я не люблю це слово – вимагають високого рівня політичної культури,
– наголосив директор ДБР.
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Він також підкреслив, що останній тиждень політичної кампанії є випробуванням на дотримання європейських цінностей, серед яких незалежність роботи правоохоронної системи.
"Тим не менш, яким би не був політичний тиск, досудове розслідування буде професійним, незаангажованим та об’єктивним", – пообіцяв Роман Труба.
Що відомо про справи ДБР, у яких фігурує Петро Порошенко?Нині Державне бюро розслідувань веде одразу 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Більшість з них за поданнями екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова.
Одна з найгучніших справ пов'язана з наказом про перетин Керченської протоки українськими кораблями, вніслідок чого 24 моряки потрапили у полон. Так само ДБР розслідує імовірне відмивання коштів та легалізації в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибльському".
Ще однією гучною справою є подання про "захоплення влади" у 2014 році Петром Порошенком, Андрієм Парубієм та Володимиром Гройсманом.