Прихильники Порошенка захопили приміщення ДБР: реакція Труби

У понеділок, 15 липня, під стінами Державного бюро розслідувань відбулась акція "Європейської солідарності". Окремі учасники цієї акції увірвались в будівлю ДБР та захопили її. Очільник Бюро Роман Труба заявив, що це було здійснено з метою впливати на розслідування у справі, де фігурує Петро Порошенко.

Серед учасників акції були люди в балаклавах, які увірвались до будівлі ДБР з вогнегасниками, повідомляє прес-служба Бюро.

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Правоохоронці заявляють, що протестувальники здійснили одразу декілька правопорушень:

увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;

заблокували в'їзд та виїзд транспорту з ДБР;

зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами щодо розвитку та посилення ДБР;

вимагали від директора правоохоронного органу "термінових результатів розслідування" або взагалі його скасування.

Як молодики в балаклавах увірвались в будівлю ДБР: дивіться фото

Очільник Бюро Роман Труба назвав таку поведінку прихильників "Європейської солідарності" "політичним тиском".

З першого дня призначення на посаду у мене завжди питали: коли в ДБР будуть гучні розслідування? Так ось, "гучні розслідування" – хоч я не люблю це слово – вимагають високого рівня політичної культури,

– наголосив директор ДБР.

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Він також підкреслив, що останній тиждень політичної кампанії є випробуванням на дотримання європейських цінностей, серед яких незалежність роботи правоохоронної системи.

"Тим не менш, яким би не був політичний тиск, досудове розслідування буде професійним, незаангажованим та об’єктивним", – пообіцяв Роман Труба.

Що відомо про справи ДБР, у яких фігурує Петро Порошенко?Нині Державне бюро розслідувань веде одразу 8 кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Більшість з них за поданнями екс-заступника голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова.



Одна з найгучніших справ пов'язана з наказом про перетин Керченської протоки українськими кораблями, вніслідок чого 24 моряки потрапили у полон. Так само ДБР розслідує імовірне відмивання коштів та легалізації в офшорах акцій заводу "Кузня на Рибльському".



Ще однією гучною справою є подання про "захоплення влади" у 2014 році Петром Порошенком, Андрієм Парубієм та Володимиром Гройсманом.