Приходьте у метро, школи, дитсадочки: поради харків'янам, у яких вдома немає опалення

Російські військові злочинці не можуть захопити Харків, але завдають місту нищівні бомбардування. Цілі квартали знищено. Через це у частини харків'ян вдома немає опалення.

Тож місцевим радять приходити у метро, школи та дитсадочки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, передає 24 канал.

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Річ у тім, що зараз ідуть морози, особливо на Харківщині. А через загарбників у більшості будинків немає вдома теплопостачання.

Якщо у вас вдома немає опалення, спускайтесь в метро, приходьте у школи та дитячі садочки і там, де є опалення. Мерія міста говорить про те, що забезпечить всіх водою та їжею. Буде відносно тепло,

– сказав Денисенко.

Тому він закликав всіх звернути на це увагу, щоб не мерзнути у власних квартирах.

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