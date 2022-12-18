Прикарпатські рятувальники здійснили мрію 8-річного онкохворого хлопчика: зворушлива історія

На Прикарпатті рятувальники здійснили мрію 8-річного Михайлика. Хлопчик, який зараз бореться з онкологією, мріє стати рятувальником, то ж йому допомогли відчути себе професіоналом у цій сфері.

Про мрію хлопчика рятувальники дізналися від медичного персоналу онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Саме їм Михайлик розповів про те, що мріє бути рятувальником.

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У рятувальників тепер також є мрія

Прикарпатські рятувальники вирішили втілити мрію 8-річного хлопчика, як тільки стан його здоров'я покращився. Рятувальники приїхали за ним у лікарню та допомогли сісти в автомобіль.

Після цього 8-річний Михайлик разом з екіпажем вирушив до місця умовної пожежі, рацією спілкувався з диспетчером та доповідав про ситуацію. В МВС кажуть, що хлопчик поводив себе як справжній дорослий вогнеборець, то у рятувальників після цієї поїздки з'явилася своя мрія.

Повертаючись у підрозділ у рятувальників також появилася мрія – про зцілення Михайлика,

– кажуть в МВС.



8-річний Михайлик з Прикарпаття – справжній рятувальник / Фото МВС України

Валерій Залужний здійснив мрію воїна

Напередодні Дня Святого Миколая зворушливих історій про здійснені мрію побільшало. Наприклад, син українського воїна, якого вважають зниклим безвісти, написав листа в межах акції "Стань Святим Миколаєм для дитини, яку війна розлучила з татом". У хлопчика було тільки 2 бажання – аби батько знайшовся і зустрітися з Валерієм Залужним.

Головнокомандувач ЗСУ здійснив одне з бажань хлопчика та запросив його на зустріч. Мережу неабияк розчулило фото, де генерал обіймає дитину. Дружина воїна та матір хлопця, мрію якого здійснив генерал, каже, Валерій Залужний обійняв її сина так, як зробив би це рідний батько.