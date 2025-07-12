Перевіряли документи з ТЦК: на Прикарпатті чоловік погрожував поліцейському сокирою

У Калуському районі Івано-Франківської області чоловік погрожував поліцейському сокирою під час спільного рейду працівників поліції та територіального центру комплектування.

У зв'язку з цим інцидентом на Прикарпатті розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Що відомо про інцидент

Правоохоронці розповіли, що під час перевірки документів у 56-річного мешканця села Завадка, який виявився раніше судимим за наркозлочини та порушником військового обліку, до місця події підійшов його односелець.

Зазначається, що чоловік мав при собі сокиру та почав погрожувати одному з правоохоронців фізичною розправою. Правоохоронці оперативно відреагували, вони вилучили небезпечний предмет і локалізували ситуацію.

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Слідчі Калуського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі триває слідство.

Також вирішують питання про оголошення зловмиснику підозри.

До слова, нещодавно у селі Орлівка Рівненської області побили військовослужбовця під час перевірки документів ТЦК та СП. Відкрито кримінальне провадження. Пораненого направили до Сарненської центральної районної лікарні.