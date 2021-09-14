На Прикарпатті чоловік на смерть збив велосипедиста і втік: поліція вводила план "Перехоплення"

У селі Бабухів, що в Івано-Франківській області, вранці 14 вересня сталася ДТП – водій автівки наїхав на велосипедиста і втік. Для того, щоб затримати зловмисника, поліція вводила план "Перехоплення".

Правоохоронці отримали повідомлення про аварію у Рогатинському районі 14 вересня, о 07:25. На місце інциденту одразу виїхали слідчі.

Читайте також У Харкові зіткнулись водії таксі, авто врізалось в будинок: відео з місця ДТП

Чоловік на авто наїхав на велосипедиста та втік

Поліцейські попередньо встановили, що водій автівки білого кольору здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався узбіччям дороги у напрямку Рогатина. Після цього винуватець ДТП втік з місця інциденту.

На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув на місці аварії.

Після цього в області ввели план "Перехоплення" – для розшуку зловмисника залучили чималу кількість поліцейських.



Велосипедист загинув на місці / Фото Нацполіції

Винуватця аварії знайшли у Львові

Через кілька годин автомобіль Citroën Jumper і водія, якого розшукували за вчинення смертельної ДТП, знайшли львівські патрульні.

На автівці чоловіка були характерні пошкодження. У результаті 40-річного водія супроводили для встановлення обставин у відділ поліції.



Винуватця ДТП знайшли на Львівщині / Фото Нацполіції



На його авто були характерні пошкодження / Фото Нацполіції

Ще одна трагедія На Закарпатті авто на смерть збило хлопчика на велосипеді