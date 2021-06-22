На Прикарпатті у ДТП з вантажівкою загинули 18-річні хлопці

На Прикарпатті 22 червня сталася ДТП, внаслідок якої загинув водій та пасажир мотоцикла. На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції.

ДТП трапилася у селі Пасічна Надвірнянського району. Правоохоронці встановили, що інцидент стався приблизно о 8:30 ранку.

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"31-річний мешканець району, керуючи автомобілем ЗІЛ, рухаючись у напрямку села Бистриця та здійснючи поворот ліворуч на другорядну вулицю, не пропустив мотоцикл, який рухався у зустрічному напрямку головною дорогою. В результаті чого відбулося зіткнення", – зазначили у пресслужбі поліції.

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Від отриманих травм 18-річні водій та пасажир мотоцикла загинули на місці. За інформацією правоохоронців, транспортний засіб був зареєстрований, а водій мав право керувати ним.



Водій автомобілю ЗІЛ не пропустив мотоцикл / Фото пресслужби Нацполіції

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.



Аварія трапилась приблизно зранку 22 червня / Фото пресслужби Нацполіції