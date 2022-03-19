На Прикарпатті відновлюють роботу позашкільні заклади освіти
19 березня 2022 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Світлани Онищук
На Прикарпатті вирішили відновити роботу позашкільних закладів освіти. Форма навчання – дистанційна.
Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
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На Прикарпатті відновлюють роботу позашкільні заклади освіти – дистанційно
Так, з 21 березня в Івано-Франківській області відновлюють роботу позашкільні заклади освіти.
Вже з понеділка, 21 березня, ми відновлюємо в Івано-Франківській області роботу позашкільних навчальних закладів,
– заявила Онищук.
Вона додала, що відновлення роботи відбуватиметься у дистанційному режимі. Йдеться про ті гуртки, які можна проводити і відвідувати в онлайн форматі.
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