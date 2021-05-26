Диктатура врятує Білорусь від Євробачення: приклад дикої пропаганди від ТБ Лукашенка

Нещодавно у травні одна з найвідоміших пропагандисток російського телебачення Ольга Скабєєва заявила, що Зеленський відправив на Донбас "колони українських гомосексуалістів". О, причому зробив це за вказівкою Байдена.

Здавалося, нічого безглуздішого вигадати вже нікому не вдасться. Однак, ймовірно, заочна перемога Скабєєвої у змаганні з вигадування дурниць не давала спокою пропагандисту з Білорусі Григорію Азарьонку.

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До такого не додумалася б навіть Скабєєва: білоруський пропагандист прямо вихваляв диктатуру

Григорій Азарьонок завзято підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ми не знаємо, свідомо чи несвідомо, однак відпрацьовує цю підтримку Азарьонок на державному білоруському телебаченні на всі 100.

От і тепер в одному з ефірів він принизив опозиційних журналістів Білорусі. А поруч із цим розкритикував Євробачення-2021. І все б, може, нічого, але у підсумку він заявив, що від всього цього "врятує" Білорусь саме диктатура.

У мережі шириться відео фрагменту програми: ось, що там говорить Азарьонок про Євробачення

"Погляньте, що вчора виграло Євробачення. Це – бестіарій збоченців, голубих дегенератів, мотлоху з запахом СНІДу. Слава Богу, що у Білорусі це не показували".

Слава Богу, що у Білорусі це не показували". "Сучасний світ – демократії й прогресу – успішно прогресує у бік повного маразму, у бік божевільних збочень, у бік особин у стрінгах, у бік знищення всього людського в людині. Від цього "прогресу" ми повинні відгородитися залізною завісою".

"Нехай краще у нас буде диктатура. Весь світ тоне в цій безодні, але Білорусь залишиться островом свободи!" (до слова, "островом свободи" називали Кубу – і називали її так, що цікаво, саме пропагандисти комуністичного диктаторського режиму).

Кілька "перлів" Азарьонка про журналістів та ЗМІ

Потім Азарьонок перемкнувся на опозиційних білоруських журналістів. Їх він теж вважає "особинами в стрінгах", які поливають брудом чинну владу і "вимагають державу для себе".

Далі – більше: усіх людей з революційними настроями Азарьонок зарахував до "армії дебілів і дегенератів". А засоби масової інформації, які критикують владу – назвав "інкубаторами дегенератів".

Куди зарахувати після цього всього самого Григорія – важко й припустити.

Варто зауважити, що навіть росіяни шоковані такими слововивертами. Наприклад, у телеграм-каналі "Двач" написали так: "Пропаган*они лугабського тєлєка переплюнули наших Кисельових і Соловйових".

До чого тут Мазепа

Що цікаво, Григорій Азарьонок вів ефір із цитованими вище словами на тлі фотографії "Ордена Юди".

Цей "орден" зробили в одному екземплярі у 1709 році за наказом Петра І (тоді ще царя Росії). А отримати "нагороду" мав український гетьман Іван Мазепа – за, на думку Петра, зраду під Полтавою.

Важила та саморобка 5 кілограмів, а зобразили на ній біблійного Юду, який зрадив Ісуса й повісився на осині, і 30 срібняків під ним. Ну і напис із прокляттям там теж розмістили.

Однак, у який спосіб стосується "Орден Юди" до Євробачення – нам наразі не зрозуміло. Як і загалом те, що зараз насправді відбувається у Білорусі.

До слова, буквально у березні Той самий Азарьонок називав українців "жебрацьким і вимираючим народом", а владу – "гордонами"