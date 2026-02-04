Понад 70 чоловіків покинули Україну: схему організував підполковник ДПСУ та його брат з Росії

В Україні викрили ймоврних злочинців, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Схему, яка фактично підриває обороноздатність України, організували підполковник Держприкордонслужби та його брат з Росії.

Про це повідомили в ДПСУ та Генеральній прокуратурі України. Було визначено, що брат прикордонника перебував у Європі.

Що відомо про прикордонника, який допомагав чоловікам виїхати України?

Держприкордонслужба посприяла Державному бюро розслідувань у викритті схеми переправлення чоловіків через державний кордон. Встановлено, що чоловік, який обіймав посаду в ДПСУ та його двоюрідний брат, який є громадянином Росії переправили за кордон десятки чоловіків призовного віку. Потребу покинути державу в усіх випадках маскували під відрядження від міжнародної організації. Посадовець та його брат таким чином отримали від замовників понад 1,5 мільйона доларів.

Чоловіків, які бажали за гроші виїхати за кордон, росіянин знаходив через інтернет-месенджери та особисті контакти.

Він пропонував незаконний виїзд до ЄС через офіційні пункти пропуску з підробленими документами. З кожного він брав по 20 тисяч доларів,

– розповіли в ДБР.

У Генеральній прокуратурі уточнили, що законність виїзду підкреслювалася листами нібито він Міжнародної організації з міграції. Їх та інші документи замовників реєструвалися через електронну систему ДПСУ.

Ділки зробили 81 фейковий документ за рік для 76 чоловіків, які не повернулися до України. Одного з можливих організаторів схеми вже взяли під варту.

Докази злочину прикордонника та його брата: дивіться відео

Варто зазначити! Правоохоронці лише за січень 2026 року було повідомлено про підозру 26 особам, причетним до організації 12 схем та сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних. Загалом організатори за такі "послуги" отримали 37 тисяч доларів та 850 тисяч гривень.

До викриття схеми приєдналися прикордонники. Вони з'ясували, що гроші за переправлення завжди надходили на криптогаманець.

Посадовець ДПСУ підробляв листи про відрядження від міжнародної організації, надсилав через сервіс фейкових електронних листів із підміною адреси відправника та контролював рішення після надходження документів на пошту ДПСУ,

– поділилися в Службі.

Правоохоронці провели обшуки через відкрите провадження та виявили комп’ютери, жорсткі диски, телефони і 20 тисяч гривень. Росіянина, який міг організувати службу, подали в міжнародний розшук.

Незаконний перетин українського кордону: останні новини