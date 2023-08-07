Латвія звинуватила Білорусь у провокації: прикордонники домогли мігрантам прорвати кордон

Білоруські прикордонники 6 серпня вчинили провокацію на кордоні з Латвією. Прикордонники Білорусі допомогли мігрантам незаконно потрапити до Латвії.

Латвія звинуватила білоруських прикордонників у тому, що ті продірявили огорожу на межі країн. У такий спосіб білоруси допомогли незаконним мігрантам проникнути до Латвії.

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Усіх порушників кордону перехопили

Білоруські прикордонники допомогли мігрантам подолати огорожу, перетиснувши дроти. Згодом вони залатали сітку, щоб мігранти не могли повернутися до Білорусі.

Під час моніторингу прикордонники відділу "Каплава" помітили 4 людей, які незаконно потрапили до Латвії, перетнувши огорожу.

Білоруські прикордонники дірявлять паркан для мігрантів / Фото Державна служба охорони кордону Латвії

Під час моніторингу кордону за допомогою технічних засобів прикордонники відділу прикордонної служби "Каплава" помітили кількох осіб, які незаконно потрапили до Латвії.

Усіх порушників кордону перехопили. Чоловіків не допустили до Латвії та повернули до країни відправлення.

Білоруські служби допомагають мігрантам потрапити у Латвію: що відомо

Нещодавно у Державній прикордонній охороні Латвії розповіли, що білоруські служби допомагають нелегальним мігрантам потрапити на латвійську територію, пише Delfi.

Начальник латвійської Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс заявив, служби Білорусі не знижують своєї активності. Крім того, надходять різні повідомлення і сигнали, які свідчать про те, що є бажання ескалації ситуації.

"Білоруські служби не знижують своєї активності, навпаки – беруть участь у псуванні латвійської інфраструктури, щоб забезпечити нелегальний перехід мігрантів до Латвії", – зазначив Пуятс.

Він додав, що також фіксують активізацію діяльності перевізників нелегалів.

Додамо, що у 2016 році Латвія вирішила збудувати на кордоні з Білоруссю паркан, щоб убезпечити себе від людей, які незаконно перетинають кордон.

Загалом проєкт передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги. Його планують завершити до кінця 2024 року.