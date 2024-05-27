У лютому 2022 року прикордонники першими прийняли удари на всіх напрямках російського наступу. Сьогодні зведені прикордонні загони захищають підступи до Києва, тримають оборону на Сході, нищать ворога на Сумщині та Чернігівщині. Про їхню службу розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

До теми Тримає те, що вдома чекають: як прикордонники "Помсти" стримують росіян у районі Сватового

Острів Зміїний та легендарна відповідь прикордонників

На початку квітня 2022 року Сили оборони вийшли до північного кордону. Над звільненими територіями знову замайорів український прапор. Але починалося все з острова Зміїний – стратегічної цілі росіян у Чорному морі.

Саме там, біля кордону з Румунією, розташована єдина в Україні острівна застава. 24 лютого до острова підійшов патрульний корабель "Василь Биков", а невдовзі флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва". Маленький гарнізон Зміїного отримав ультиматум здатися в полон.

А далі прозвучала смілива відповідь прикордонника, у якій російський корабель дізнався свій напрямок руху. Лише декілька слів, але вони надихнули мільйони людей у всьому світі, а сам Зміїний став символом нескореності українців.

12 серпня 2023 року військовослужбовцями Ізмаїльського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців ГУР відновлено історичну справедливість – встановлено прикордонний знак на острові Зміїний,

– сказав тоді голова Держприкордонної служби України Сергій Дейнеко.

Сам острів було звільнено у червні 2022 року.

Завод "Азовсталь" – останній бастіон Маріуполя

Весною 2022 року увага всього світу була звернена до заводу "Азовсталь", який був останнім бастіоном українського опору в оточеному Маріуполі. Попри щоденні бомбардування та штурми росіян, там тримали оборону українські військові. Серед захисників міста – прикордонники Донецького загону та Маріупольського загону Морської охорони.

Згідно з наказом 16 травня 2022 року Маріупольський гарнізон вийшов з "Азовсталі" та потрапив у полон. Звільнення з неволі Героїв Маріуполя відбувається поетапно. На жаль, на повернення багатьох з них Україна чекає і досі…

Цього ж місяця бійці зведеного загону Державної прикордонної служби у складі Сил оборони звільнили село Черкаські Тишки біля Харкова. Успішна операція українських військових дозволила відтіснити підрозділи російської армії далі від обласного центру. Багатьох окупантів було знищено, ще частину взято в полон.

Було тяжко людям, бо коли ми вже заїхали сюди, то люди плакали, коли нас зустрічали. Було дуже приємно – це такі емоції, які я не можу передати, і коли ти бачиш таких людей, то розумієш, що все це робиться не просто так,

– розповів прикордонник "Фанат".

Луганщина та Чорне море

У червні 2022 року було дуже "гаряче" у районі Лисичанська на Луганщині. Позиції прикордонників – під постійним вогнем окупантів. Працювали РСЗВ, міномети, артилерія та авіація. Ворожі дрони безупинно вели розвідку. Вже тоді росіяни почали застосовувати тактику "м’ясних штурмів". Та навіть у таких вкрай складних умовах прикордонники тримали оборону й роблять це дотепер.

Їхня піхота, яку ми звемо "ватна". Вони лізуть, стріляють майже не прицільно, хаотично. А ми намагаємося працювати короткими чергами, влучно, –

розповів прикордонник Руслан.

У липні 2022 року в акваторії Чорного моря кораблі та катери Морської охорони почали перевірку суден, які прямують в українські порти у межах зернової угоди. З того часу у Чорному морі та в гирлі Дунаю моряки-прикордонники оглянули і провели безпечними маршрутами близько семи тисяч цивільних суден. При цьому вони обстежили тисячі квадратних миль мінних полів.

Український контрнаступ

Восени 2022 року ми стали свідками контрнаступу на Харківщині. Українські військові відновили контроль над сотнями населених пунктів області. Під час операції російська армія втратила велику кількість особового складу, техніки та боєприпасів. Серед тих, хто визволяє міста та села регіону – прикордонні підрозділи Харківського загону.

Кожен із військовослужбовців нашої прикордонної комендатури й взагалі Харківського загону дуже мріяв звільнити цю територію. Дуже мріяли, і вони пішли на все, щоб це зробити,

– наголосив прикордонник Андрій.

У листопаді 2022 року після звільнення правобережжя Херсонщини, українські військові закріпилися на позиціях вздовж Дніпра, який фактично став лінією фронту. Утім, для артилерії, ракетного озброєння та "Шахедів" ріка – не перешкода. Залишалася високою і загроза висадки ДРГ. Аби не дати ворогу шансів, прикордонники пильнують узбережжя та небо вдень і вночі.

Основне завдання – зустріч противника з води. Але є можливість висадки повітряного десанту. Тому все підготовлено під кругову оборону,

– розповідав прикордонник Павло.

Фортеця Бахмут

Жорстокі бої за Бахмут тривали майже рік. Намагаючись захопити населений пункт, російське командування стягнуло сюди найбільш боєздатні підрозділи. Обстріли та штурми не припинялися ні на мить. У майже повністю зруйнованому місті, під шквальним вогнем ворога, разом з іншими його захисниками тримали оборону й прикордонники.

Саме на Бахмутському напрямку у квітні 2023 року впродовж трьох годин шестеро прикордонників Луганського загону тримали позиції та відбивали атаки противника, який мав суттєвву перевагу.

Через загрозу повного оточення на допомогу побратимам прибула група підтримки. Вогнем з гранатометів та стрілецької зброї прикордонникам вдалося відбити атаку та забезпечити евакуацію поранених.

Наші бійці постійно потребують медичної допомоги й від того, як вчасно та правильно вона надана, залежить їхнє життя. Під безперервним вогнем у районі Бахмута працювали бойові медики Луганського прикордонного загону.

Моє основне завдання – перекрити критичні місця і не дати людині померти. Поки ти не зрозумієш, що все, що треба ти зробив і зараз людині нічого не загрожує. На щастя, всі, кого я евакуйовував і довозив до стабпункту, – живі,

– розповів бойовий медик Луганського загону "Картавий".

Операція на лівому березі Дніпра

У липні 2023 року на лівий берег Дніпра, в район Антонівського мосту, висадився невеликий загін Сил оборони, серед яких – прикордонні спецпризначенці.

Їхнім завданням було закріпитися на позиціях та захопити стратегічний об’єкт – готель "Наїрі", який розташований біля траси Херсон – Олешки. Цю надскладну операцію успішно провели прикордонники Херсонського загону.

Вже після того, як зайшли туди, почалася перестрілка, вони (росіяни – 24 Канал) почали кричати: "Ми свої, ми свої!". Ми вибили їх до другого корпусу. Там вони спробували закріпитися, але там їх накрила "арта",

– пригадав прикордонник "Сімба" – заступник командира групи "Контроль".

На одному зі стратегічних напрямків ведення бойових дій прикордонні аеророзвідники активно застосовують FPV-дрони. Вже у серпні 2023 року на рахунку лише цього невеликого екіпажу були десятки одиниць знищеної ворожої техніки, бліндажі та склади окупантів.

Поки що протидії цій системі немає. Як мінімум, дрон дуже важко збити звичайною стрілецькою зброєю. І якщо ця зброя летить на тебе, то швидше за все ти будеш уражений. Це ефективніше, ніж просто застосування скидів з "Мавіка",

– зауважив аеророзвідник "Мікі".

Звільнення Кліщіївки

Село Кліщіївка на Донеччині було окуповане з січня 2023 року, але вже 17 вересня 2023-го Сили оборони повернули населений пункт під контроль України. Разом з побратимами звільняла Кліщіївку штурмова група бригади "Сталевий кордон".

"У нас було завдання мінімум і завдання максимум. Ми в перший же штурм виконали задачу "максимум": зайняли половину посадки, зачистили ворожі окопи, нори, знищили противника, зайняли оборону. Тоді зачекали, поки підтягнуться групи закріплення дружніх підрозділів і передали їм позиції", – розповів командир штурмової групи бригади "Сталевий кордон" "Черкес".

Боротьба триває

У різних регіонах України працюють мобільні вогневі групи прикордонників. Їхнє завдання – перехопити та знищити ворожі безпілотники ще на підступах до населених пунктів та стратегічних об’єктів. Майже кожен бойовий виїзд "мисливців на "Шахедів" – це десятки врятованих життів, вцілілі будинки та підприємства.

У січні 2024 року на північному кордоні відбулася активізація російських ДРГ, терор мирного населення та постійні обстріли. Ворог не приховував своїх намірів посіяти хаос у цьому регіоні. Прикордонники у складі Сил оборони знешкоджують диверсантів, проводять розвідку та укріплюють позиції, аби убезпечити цивільних та не дати росіянам жодного шансу.

Березень 2024 року. На Бахмутському напрямку знову "гаряче". Прикордонники бригади "Помста" нищать техніку та живу силу окупантів за допомогою гексакоптерів "Вампір", які ворог прозвав "Бабою Ягою". Потужні сучасні безпілотники змінюють ситуацію на фронті, наближаючи нашу перемогу.

За проявлену мужність 3236 прикордонників відзначені державними нагородами. 18 удостоєні найвищої відзнаки – звання Героя України. 12 з них – посмертно. Пам’ятаємо усіх, хто загинув, захищаючи країну. Дякуємо всім, хто зараз у строю!