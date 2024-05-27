В феврале 2022 года пограничники первыми приняли удары на всех направлениях российского наступления. Сегодня сводные пограничные отряды защищают подступы к Киеву, держат оборону на Востоке, уничтожают врага на Сумщине и Черниговщине. Об их службе расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Остров Змеиный и легендарный ответ пограничников

В начале апреля 2022 года Силы обороны вышли к северной границе. Над освобожденными территориями снова взвился украинский флаг. Но начиналось все с острова Змеиный – стратегической цели россиян в Черном море.

Именно там, возле границы с Румынией, расположена единственная в Украине островная застава. 24 февраля к острову подошел патрульный корабль "Василий Быков", а вскоре флагман Черноморского флота крейсер "Москва". Маленький гарнизон Змеиного получил ультиматум сдаться в плен.

А дальше прозвучал смелый ответ пограничника, в котором российский корабль узнал свое направление движения. Всего несколько слов, но они вдохновили миллионы людей во всем мире, а сам Змеиный стал символом непокорности украинцев.

12 августа 2023 года военнослужащими Измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих ГУР восстановлена историческая справедливость – установлен пограничный знак на острове Змеиный,

– сказал тогда председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Сам остров был освобожден в июне 2022 года.

Завод "Азовсталь" – последний бастион Мариуполя

Весной 2022 года внимание всего мира было обращено к заводу "Азовсталь", который был последним бастионом украинского сопротивления в окруженном Мариуполе. Несмотря на ежедневные бомбардировки и штурмы россиян, там держали оборону украинские военные. Среди защитников города – пограничники Донецкого отряда и Мариупольского отряда Морской охраны.

Согласно приказу 16 мая 2022 года Мариупольский гарнизон вышел из "Азовстали" и попал в плен. Освобождение из неволи Героев Мариуполя происходит поэтапно. К сожалению, возвращения многих из них Украина ждет до сих пор..

В этом же месяце бойцы сводного отряда Государственной пограничной службы в составе Сил обороны освободили село Черкасские Тишки возле Харькова. Успешная операция украинских военных позволила оттеснить подразделения российской армии дальше от областного центра. Многие оккупанты были уничтожены, еще часть взяты в плен.

Было тяжело людям, потому что когда мы уже заехали сюда, то люди плакали, когда нас встречали. Было очень приятно – это такие эмоции, которые я не могу передать, и когда ты видишь таких людей, то понимаешь, что все это делается не просто так,

– рассказал пограничник "Фанат".

Луганщина и Черное море

В июне 2022 года было очень "горячо" в районе Лисичанска на Луганщине. Позиции пограничников – под постоянным огнем оккупантов. Работали РСЗО, минометы, артиллерия и авиация. Вражеские дроны непрерывно вели разведку. Уже тогда россияне начали применять тактику "мясных штурмов". Но даже в таких крайне сложных условиях пограничники держали оборону и делают это до сих пор.

Их пехота, которую мы называем "ватная". Они лезут, стреляют почти не прицельно, хаотично. А мы стараемся работать короткими очередями, метко, –

рассказал пограничник Руслан.

В июле 2022 года в акватории Черного моря корабли и катера Морской охраны начали проверку судов, которые направляются в украинские порты в рамках зерновой сделки. С тех пор в Черном море и в устье Дуная моряки-пограничники осмотрели и провели безопасными маршрутами около семи тысяч гражданских судов. При этом они обследовали тысячи квадратных миль минных полей.

Украинское контрнаступление

Осенью 2022 года мы стали свидетелями контрнаступления на Харьковщине. Украинские военные восстановили контроль над сотнями населенных пунктов области. Во время операции российская армия потеряла большое количество личного состава, техники и боеприпасов. Среди тех, кто освобождает города и села региона – пограничные подразделения Харьковского отряда.

Каждый из военнослужащих нашей пограничной комендатуры и вообще Харьковского отряда очень мечтал освободить эту территорию. Очень мечтали, и они пошли на все, чтобы это сделать,

– отметил пограничник Андрей.

В ноябре 2022 года после освобождения правобережья Херсонщины, украинские военные закрепились на позициях вдоль Днепра, который фактически стал линией фронта. Впрочем, для артиллерии, ракетного вооружения и "Шахедов" река – не помеха. Оставалась высокой и угроза высадки ДРГ. Чтобы не дать врагу шансов, пограничники следят за побережьем и небо днем и ночью.

Основная задача – встреча противника с воды. Но есть возможность высадки воздушного десанта. Поэтому все подготовлено под круговую оборону,

– рассказывал пограничник Павел.

Крепость Бахмут

Жестокие бои за Бахмут продолжались почти год. Пытаясь захватить населенный пункт, российское командование стянуло сюда наиболее боеспособные подразделения. Обстрелы и штурмы не прекращались ни на минуту. В почти полностью разрушенном городе, под шквальным огнем врага, вместе с другими его защитниками держали оборону и пограничники.

Именно на Бахмутском направлении в апреле 2023 года в течение трех часов шестеро пограничников Луганского отряда держали позиции и отражали атаки противника, который имел существенное преимущество.

Из-за угрозы полного окружения на помощь собратьям прибыла группа поддержки. Огнем из гранатометов и стрелкового оружия пограничникам удалось отбить атаку и обеспечить эвакуацию раненых.

Наши бойцы постоянно нуждаются в медицинской помощи и от того, как вовремя и правильно она предоставлена, зависит их жизнь. Под непрерывным огнем в районе Бахмута работали боевые медики Луганского пограничного отряда.

Моя основная задача – перекрыть критические места и не дать человеку умереть. Пока ты не поймешь, что все, что надо ты сделал и сейчас человеку ничего не угрожает. К счастью, все, кого я эвакуировал и довозил до стабпункта, – живы,

– рассказал боевой медик Луганского отряда "Клетчатый".

Операция на левом берегу Днепра

В июле 2023 года на левый берег Днепра, в район Антоновского моста, высадился небольшой отряд Сил обороны, среди которых – пограничные спецназовцы.

Их задачей было закрепиться на позициях и захватить стратегический объект – отель "Наири", который расположен возле трассы Херсон – Олешки. Эту сложнейшую операцию успешно провели пограничники Херсонского отряда.

Уже после того, как зашли туда, началась перестрелка, они (россияне – 24 Канал) начали кричать: "Мы свои, мы свои!". Мы выбили их ко второму корпусу. Там они попытались закрепиться, но там их накрыла "арта",

– вспомнил пограничник "Симба" – заместитель командира группы "Контроль".

На одном из стратегических направлений ведения боевых действий пограничные аэроразведчики активно применяют FPV-дроны. Уже в августе 2023 года на счету только этого небольшого экипажа были десятки единиц уничтоженной вражеской техники, блиндажи и склады оккупантов.

Пока противодействия этой системе нет. Как минимум, дрон очень трудно сбить обычным стрелковым оружием. И если это оружие летит на тебя, то скорее всего ты будешь поражен. Это эффективнее, чем просто применение сбросов с "Мавика",

– отметил аэроразведчик "Мики".

Освобождение Клищеевки

Село Клещеевка Донецкой области было оккупировано с января 2023 года, но уже 17 сентября 2023-го Силы обороны вернули населенный пункт под контроль Украины. Вместе с побратимами освобождала Клищеевку штурмовая группа бригады "Стальной кордон".

"У нас была задача минимум и задача максимум. Мы в первый же штурм выполнили задачу "максимум": заняли половину посадки, зачистили вражеские окопы, норы, уничтожили противника, заняли оборону. Тогда подождали, пока подтянутся группы закрепления дружественных подразделений и передали им позиции", – рассказал командир штурмовой группы бригады "Стальной кордон" "Черкес".

Борьба продолжается

В разных регионах Украины работают мобильные огневые группы пограничников. Их задача – перехватить и уничтожить вражеские беспилотники еще на подступах к населенным пунктам и стратегическим объектам. Почти каждый боевой выезд "охотников на "Шахедов" – это десятки спасенных жизней, уцелевшие дома и предприятия.

В январе 2024 года на северной границе произошла активизация российских ДРГ, террор мирного населения и постоянные обстрелы. Враг не скрывал своих намерений посеять хаос в этом регионе. Пограничники в составе Сил обороны обезвреживают диверсантов, проводят разведку и укрепляют позиции, чтобы обезопасить гражданских и не дать россиянам ни единого шанса.

Март 2024 года. На Бахмутском направлении снова "горячо". Пограничники бригады "Месть" уничтожают технику и живую силу оккупантов с помощью гексакоптеров "Вампир", которые враг прозвал "Бабой Ягой". Мощные современные беспилотники меняют ситуацию на фронте, приближая нашу победу.

За проявленное мужество 3236 пограничников отмечены государственными наградами. 18 удостоены высшей награды – звания Героя Украины. 12 из них – посмертно. Помним всех, кто погиб, защищая страну. Спасибо всем, кто сейчас в строю!